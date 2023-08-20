«Каблучки» и LCV c надстройками отлично подходят для малого бизнеса, фермеров и путешественников. В нашем обзоре — шесть новинок

«ВИС-Авто» Niva Legend

Не так давно коммерческие версии Lada Niva Legend, выпуском которых занимается дочерняя тольяттинская компания «ВИС-Авто», были модернизированы. Грузоподъемность полурамных грузовичков с двухместной кабиной (заводской индекс ВИС-2346) увеличилась до 800 кг против прежних 580, у пятиместных версий — до 640 кг против прежних 420. Модернизацию провели с учетом опыта эксплуатации таких машин пожарными и спасателями, у которых транспорт работает с высокой нагрузкой. В рамках модернизации инженеры усилили кузов, а также доработали соединение кабины с полурамой. Подвеска, бензиновый 1,7 литровый мотор на 83 л.с. и 5 ступенчатая механика остались стандартными. На сегодня в гамме пикапов «ВИС-Авто» на базе Lada Niva Legend присутствуют как 2 местные, так и 5 местные исполнения, автомобили со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи — более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 м³. и грузоподъемностью от 640 до 800 кг. И, кстати, выпуск таких машин планируется перенести на вазовский конвейер. Для этого предполагается расконсервировать цех опытно-промышленного производства (ОПП), где до 2015 года выполнялась сборка мелкосерийных моделей Lada.

Альфа Автоматив Техноложиз

Московская фирма «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) создала пикап на базе внедорожника Lada Niva Travel. Новинку отличают 40 % элементов кузова, разработанных с нуля. На заднем борту отштампованы огромные литеры LADA, предусмотрен защитный обвес. Конверсия получила полуторную кабину: за передними креслами водителя и пассажира имеется небольшое грузовое пространство. Кузов остался несущим, а потому «Нива Пикап» способен перевозить лишь 500 кг груза. Если автомобиль получит одобрение от АвтоВАЗа, будет налажен серийный выпуск. Под капотом и в трансмиссии все без изменений. Бензиновый 1,7 литровый мотор, развивающий 80 л.с., сочетается с 5 ступенчатой механикой и полным приводом. Предусмотрены блокировка межосевого дифференциала и понижающий ряд передач. В «Альфа Автоматив Техноложиз» прогнозируют, что новый автомобиль будет востребован у фермерских хозяйств, малого и среднего бизнеса. По предварительным оценкам разработчиков, потребность в выпуске автомобилей данного типа составляет до 4 тыс. в год. ААТ — серьезный игрок на рынке автокомпонентов. До недавнего времени фирма являлась ведущим поставщиком кузовных частей для столичного сборочного автозавода Renault.

ПСТ «Соболь NN»

«Группа ГАЗ» представила новую модификацию LCV «Соболь NN». Если раньше компактный фургон предлагался лишь как микроавтобус и с цельнометаллическим кузовом, то теперь модельный ряд пополнился шасси с надстройкой газовского подразделения ПСТ («Производство спецтехники»). Версия с грузовым отсеком объемом 11,5 м³ вмещает до 5 европалет. Стенки из сэндвич-панелей выполнены из армированного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. На полу из влагостойкой фанеры предусмотрены петли для крепления груза. Выдвижная лестница облегчает доступ в кузов. Задние колеса сделаны односкатными. LCV также впервые получил низкую кабину. Уже в ближайшем будущем в рамках ПСТ наладят выпуск и других типов надстроек для «Соболя NN» — более доступных промтоварных фургонов, изотермических фургонов, хлебных фургонов и др. Техника «промтоварника» типична для «Соболя NN» и «ГАЗели NN»: дизельный мотор Cummins объемом 2,8 л, мощностью 139 л.с. и 6 ступенчатая механика. В таких панельных фургонах, как «Соболь NN», заинтересованы прежде всего службы доставки продуктов, которым нужен более маневренный и компактный автомобиль, нежели «Газель NN». Основным конкурентом новинки видится Sollers Argo.

«Промтех» LADA Granta Kub

«Каблук» Lada Granta Kub от нижегородского завода «Промтех» отличает органичная внешность. Когда смотришь на доработанный автомобиль, нет ощущения, что кузов и кабину сочленили кустарно, игнорируя дизайн и аэродинамические задачи. Надстройка на основе силового металлического каркаса обеспечивает должную защиту. Она обшита цельноформованными композитными панелями и АБС-пластиком изнутри. Отсюда точная подгонка деталей и большая аэродинамическая эффективность в сравнении со многими аналогами. Удлиненная до 3050 мм колесная база улучшила курсовую устойчивость. Lada Granta Kub предлагается в двух вариантах — 5 местном и 8 местном. В первом случае за диваном размещается грузовая площадка 1540х1440 мм. Во втором — сзади устанавливается еще один трехместный диван. Высокие входные двери (1250 мм) и салон высотой 1320 мм упрощают процесс посадки. Особенность технической части — пневморессорная подвеска с регулировкой из салона. Автомобиль в базовом исполнении комплектуется 1,6 литровым 90 сильным бензиновым двигателем ВАЗ-11182. В качестве опции предлагается тот же мотор, форсированный до 116 л.с. Коробка передач — 5 ступенчатая механика.

«Промтех» LADA Niva Legend

Пикап, построенный на базе внедорожника Lada Niva Legend, ориентирован на доставку грузов по пересеченной местности. Такой «стретч» от компании «Промтех» может взять на борт 950 кг, включая экипаж из пяти человек, что обеспечивается в том числе задней регулируемой подвеской с рессорами и пневмобаллонами. Грузовая платформа объемом 2,5 м³ с кунгом вмещает стандартную европалету. Для погрузки/выгрузки предназначен задний борт, откидывающийся на 90°. Пол кузова покрыт рифленым алюминием для лучшей износостойкости. При этом вещи в «будку» можно закинуть не только через откидной борт, но и после откидывания стекла. Колесная база увеличена до 3050 мм. Кабина — двухдверная. Это сделано для сохранения жесткости кузова на бездорожье. Для того чтобы пройти на второй ряд, необходимо откинуть спинку переднего кресла, как и на классической «Ниве». Доработанный пикап приводит в движение штатный 1,7 литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с. Трансмиссия — 5 ступенчатая механика, предусмотрены полный привод, блокировка межосевого дифференциала и понижающий ряд передач. Разработчики планируют продавать автомобиль как в собственных шоурумах, так и через дилерские центры АвтоВАЗа.

«Промтех» Dongfeng Captain-T

Промтоварный фургон на шасси малотоннажника Dongfeng Captain-T относится к популярному сегменту коммерческих автомобилей с полной массой 3,5 т. Управлять такими LCV могут водители с категорией B. «Промтоварник» выполнен из пластиковых панелей с прослойкой экструзионного полистирола. Толщина стенок — 25 мм. Пол изготовлен из рифленого алюминия. При габаритных размерах 4,2х1,95х1,95 м внутри можно продольно разместить шесть стандартных европалет, а общая вместимость достигает 16 м³. С учетом небольшого веса надстройки в 300 кг грузовичок рассчитан на перевозку 1600 кг груза. В качестве носителя используется удлиненная версия шасси Dongfeng Captain-T с колесной базой 3,2 м. За ускорение отвечает 2,2 литровый дизель мощностью 128 л.с. Коробка передач – 5 ступенчатая механика. Рама лестничного типа изготовлена из высоколегированных сталей без применения сварки. Подвеска обеих осей рессорная. Для удобства погрузки и выгрузки на автомобиле используются шины размерностью 185 R15. Эта машина является хорошим вариантом для частных перевозчиков и транспортных компаний, занимающихся транспортировкой небольших партий грузов по городским и пригородным направлениям.