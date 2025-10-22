Почти за год присутствия на российском рынке семья LCV Avior стала шире. Мы познакомились с ее новыми представителями на выставке ComAutoTrans, испытали на полигоне большой LCV V90 и пообщались с руководителями бренда

Белорусский бренд Avior впервые заявил о себе в России на автосалоне Comtrans в декабре 2024 года. Тогда компания, принадлежащая китайской SAIC, продемонстрировала в Москве ЦМФ Avior G10 и V90, являющиеся лицензионными исполнениями британских LCV Maxus, и автобус Tourist на 29 мест. И вот теперь белорусы привезли на столичную выставку ComAutoTrans микроавтобусы Avior V90 и G10 в VIP-исполнении, медицинский фургон и рефрижератор Avior V90, а также сразу три модификации туристического автобуса Avior — Tourist, CityLink и Care. Как уточнил руководитель направления «Avior Коммерческие автомобили» Михаил Семенихин, ЦМФ Avior V90 и G10 сегодня импортируются из Китая и дорабатываются российскими кузовостроителями. Автобусы Tourist, CityLink и Care с посадочной схемой 29+1 производятся в Белоруссии и, соответственно, могут участвовать в госзакупках.

Многоликий Avior V90

Чтобы не распыляться, основное внимание мы сосредоточили на флагманском LCV Avior V90, «родном брате» модели Maxus V90, который на сегодня предлагается в России с передним приводом и в безальтернативном исполнении L3H2 (то есть с третьим уровнем длины и вторым — высоты крыши). Сначала мы ознакомились с несколькими его модификациями на стенде компании в МВЦ «Крокус-Экспо», а затем проехались на фургоне по тестовому полигону, организованному прямо у входа в выставочный комплекс.

Пожалуй, ключевой новинкой бренда стало шикарное исполнение Avior V90 VIP с посадочной формулой 9+1, подножкой с электроприводом, комфортабельными автобусными креслами, удобными багажными полками, 19 дюймовым потолочным монитором, усиленной шумоизоляцией и мультимедиа с 10,1 дюймовым тачскрином, Bluetooth и Apple CarPlay. Как и все V90, этот VIP-шаттл оснащается 2 литровым дизелем (150 л.с.) и 6 ступенчатой механикой.

Отметим также еще одну интересную модификацию в обойме Avior — V90 Transformer, грузо-пассажирский фургон с передвижной перегородкой между грузовым отсеком и вторым рядом сидений. Такой фургон рассчитан на перевозку шести человек и 460 кг груза, а объем грузового отсека варьируется от 6,5 до 9,2 м3. Изюминка этой модели — возможность сдвигать по рельсам вместе с перегородкой диван «Ривьера» (знаком по ряду продающихся в РФ фургонов), варьируя таким образом жилое пространство салона.

Проверка на полигоне

Но вот наконец я за рулем цельнометаллического фургона Avior V90. Внешне версия ЦМФ отличается задними дверями, распахивающимися на 236°, защитными пластиковыми полосами на бортах и видеокамерой, установленной на кронштейне на крыше. LED-фары — в «базе», вторая сдвижная дверь (слева) идет за доплату. Кабина — трехместная, как и у большинства коллег по цеху, водительское сиденье идет с заметно более развитым профилем, чем у сдвоенного диванчика справа. Устроиться удается с удобством, несмотря на регулировку мультируля только по наклону. Внешние зеркала — крупные, обзор — отменный, еще и страхует камера заднего вида. Ее детализированная картинка с динамической разметкой выводится на 10,1 дюймовый сенсорный экран медиацентра, позволяющего отзеркаливать гаджеты по протоколу Apple CarPlay и Qdlink (для Android).

При внешних габаритах 5940х1800х2535 мм грузовое отделение фургона вмещает 12 м³. Полная масса составляет 2495 или 3500 кг, причем в первом случае LCV может легально съезжать с грузового каркаса. За счет же мощных двухлистовых рессор в задней подвеске он способен взять на борт более 1 т груза, который легко зафиксировать (в отсеке 6 проушин) и защитить (боковые стенки на 1/3 высоты покрывает защитное покрытие).

В движении сразу обращаешь внимание на приемистость 150-сильного 2 литрового турбодизеля и хорошую избирательность 6 ступенчатой механики. Передачи нарезаны мелко, запас тяги неизменно солидный. Как следствие, «90 й» очень живо ускоряется в городском диапазоне скоростей (мы смогли разогнаться на площадке до 80 км/ч). Второе приятное впечатление оставляет маневренность. Автомобиль с внушительной колесной базой (3760 мм) без проблем справился с такими заданиями, как проезды между конусами («змейка») и парковка в стесненном пространстве.

Хороша по меркам сегмента и плавность хода. Автомобиль не норовил «козлить» на импровизированных «лежачих полицейских» даже с незагруженным кузовом. У него цепкие информативные тормоза и штатные ABS и ESP. Предусмотрены и электронные помощники, недоступные для многих китайских конкурентов, к примеру, системы преду­преждения о съезде с полосы и предотвращения фронтальных столкновений. А еще как задние, так и передние датчики парковки, и сразу шесть подушек безопасности.

Логично, что при продуманной эргономике, щедром базовом оснащении и повышенном внимании к деталям этот LCV обходится дороже локальных конкурентов от «Группы ГАЗ» и «Соллерс». Однако, поскольку донорская модель Maxus — крепкий и технологичный «европеец», то и в конкуренты записаны ввозимые по параллельному импорту «одноклассники» от Ford и Volkswagen, значительно более дорогие, чем испытуемый. При этом в отличие от них Avior V90 при начальной цене порядка 5 млн рублей может похвастаться официальной заводской гарантией 3 года или 100?000 км пробега и гарантией от сквозной коррозии кузова на 8 лет.

