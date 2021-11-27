В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенных класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня мы попытаемся выстроить иерархию среди вэнов, минивэнов и компактвэнов

Класс LCV, а именно этими буквами обозначается когорта легких коммерческих автомобилей, о которых сегодня пойдет речь, в России представлен относительно неплохо. Пик спроса по традиции приходится на отечественные бренды ГАЗ, УАЗ и Lada. Однако кое-что достается и «варягам», выпуск основных моделей которых локализован в нашей стране, что позволяет предлагать их по все более конкурентной цене.

За первые шесть месяцев 2021 года россияне заключили без малого 51 тыс. сделок по приобретению автомобилей класса LCV – это на 42,9% больше аналогичных прошлогодних показателей. Но хвастать по большому счету нечем – среди европейских стран это всего шестой результат. А прирост продаж обусловлен критически низкой базой пандемийного 2020 года, когда во время локдауна многие автосалоны долгое время оставались закрытыми.

И все же, прежде чем выстраивать табель о рангах данной категории автомобилей, мы решили отсечь в нашем случае лишнее – чистокровных «коммерсантов». А именно – оставить за кадром микроавтобусы-гиганты, которые можно оснастить более чем девятью посадочными местами. Согласитесь, сравнивать длиннобазный 16-местный Mercedes-Benz Sprinter с Lada Largus некорректно. Таким образом, вне нашего внимания оказались абсолютные лидеры продаж сегмента – «ГАЗель Next» и Ford Transit, на базе которых строятся наиболее популярные в России микроавтобусы. Спор пойдет исключительно среди транспортных средств, которые мы обычно называем вэнами, минивэнами и компактвэнами.

Самый мощный

Увы, вэны мощностью более 200 л.с. сколько-нибудь заметным спросом в России не пользуются. Оттого и в продаже их почти нет. Даже стайлинг-пакет AMG Line модели Mercedes-Benz V-Class на нашем рынке не позволяет заполучить под капот более 190 дизельных «сил». А Volkswagen Multivan уже давно лишился своей топовой 3,5-литровой бензиновой модификации. Тем не менее один сорвиголова все-таки нашелся. Это Toyota Alphard. Его 3-литровый V6 при крутящем моменте 361 Нм распоряжается тремя сотнями «лошадей». Коммерческой жилки эта машина лишена совершенно, но ее обаяние от этого ничуть не страдает.

Самый быстрый

Совершить дерзкий обгон и резко ускориться, приняв на борт человек семь пассажиров, вполне способен и 199-сильный Volkswagen Multivan/Caravella. Тот же Toyota Alphard столько посадочных мест не обещает, но рванет с места быстрее (за 8,5 с до сотни – рекорд в классе), не оплошает и на подхвате с хода – эластичность двигателя позволяет. Хотя даже 3-литровому японскому монстру не под силу тягаться в максимальной скорости с Mercedes-Benz V- Class версии V 250d с автоматической трансмиссией, в основе которого лежит дизельный двигатель объе­мом 2143 см3 мощностью 190 л.с. с крутящим моментом 440 Нм. В спурте до сотни «немец» уступит «японцу» секунду, но в максимальной скорости ему нет равных: 206 км/ч – сегодня абсолютный рекорд среди LCV, включая компактвэны.

Cамый дорогой

Поначалу нам казалось, что в этой номинации победит традиционно высокий ценник на полноприводный Volkswagen Multivan. Затем, после знакомства с прайс-листом Toyota Alphard, буквально на миг подумалось, что перебить его стоимость уже никому не удастся. Но последние сомнения отпали после знакомства с ценами на Mercedes-Benz. А именно на версию Mercedes-Benz V 250d SE L Executive 4Matic. Другого минивэна дороже 8 700 000 рублей в России вы, пожалуй, не найдете. У «немца» же, помимо всего прочего, будут все электронные прибамбасы, сенсоры, богатая отделка салона, кресла с кондиционером, 26-сантиметровый монитор для задних пассажиров и даже спойлер AMG на крышке задней двери.

Самый доступный

Низкая стоимость, наверное, самая востребованная в данном классе автомобилей добродетель. Ведь большинство из них – «коммерсанты», призванные зарабатывать и сохранять деньги своего владельца. И здесь на высоте уже совершенно другие бренды – сугубо отечественные. Наиболее доступным компакт­вэном с 2012 года на российском рынке, по сути, остается Lada Largus – конкурировать с ценами АвтоВАЗа пока не под силу прочим производителям. Приобрести 2-местный фургон Largus можно по цене от 773 900 рублей, а пассажирская версия – Largus универсал – обойдется даже чуть дешевле, от 768 900 рублей. Под капотом окажется 90-сильная 8-клапанная вазовская четверка, чуть дороже встанет 16-клапанный мотор мощностью 106 л.с. И не думайте, что уазовскую «буханку» можно приобрести дешевле, – за внедорожного монстра из Ульяновска на 7 мест образца более чем полувековой давности нынче просят минимум 918 000 рублей.

Самый популярный

Нетрудно догадаться, что и наиболее популярной моделью (опять же из рассматриваемых сегодня) окажется тоже Lada Largus. По итогам 2020 года модель вошла в топ-7 российского рынка новых легковых автомобилей с результатом продаж 37 166 штук. В текущем же году показатели улучшились без малого на 40%, и уже за первые шесть месяцев 2021-го Largus разошелся тиражом в 26 702 единицы.