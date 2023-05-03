Когда воображение ничем не ограничено, на свет появляются такие удивительные модели, как электрический внедорожник Hummer EV

Проекты, подобные Hummer EV, обычно рождаются в тесной офисной курилке или после посиделок в баре из брошенной кем-то фразы: «Какого черта, давайте сделаем это!» Конечно, предоставление карт бланша дизайнерам и проектировщикам может выглядеть полной авантюрой. Ну или как минимум неэффективным решением с точки зрения затрат. Но с правильными людьми в команде может получиться очень интересный результат.

GMC Hummer EV 2024 года – это брат-близнец электрического пикапа Hummer. Все, начиная от капота и до задних дверей, у них идентично. И, хотя уменьшение колесной базы на 226 мм по сравнению с пикапом ударило по размерам грузового отсека внедорожника, это никак не повлияло на вместительность заднего ряда. Кстати, колесная база могла бы быть еще короче: больше 3,2 м между осями – это по прежнему очень много.

Пикап Hummer EV весит более четырех тонн (чтобы получить эти цифры, нам в свое время пришлось искать весы для грузовиков). Но в GMC утверждают, что их электрический внедорожник легче. И это действительно так, ведь вместо 24 аккумуляторных модулей у внедорожника их «всего» 20. А так как все они находятся под полом, это обеспечивает низкий центр тяжести и ощущение стабильности в поворотах. Любопытно, что в GMC так и не озвучили официальные цифры запаса хода, и, возможно, никогда не сделают этого, поскольку тяжелые «близнецы» Hummer EV освобождены от требований EPA (Федеральное агентство по охране окружающей среды – Прим. ред.) по тестированию данного показателя. Но, по нашему опыту, пакета батарей мощностью 177,3 кВт⋅ч должно хватить более чем на 400 км.

Если вы подключитесь к быстрому зарядному устройству постоянного тока – пивному бонгу в мире электромобилей, Hummer EV сможет полностью зарядить батарею всего за 30 мин. Ну, или получить примерно 160 км пробега за каждые 10 минут, проведенных у зарядного устройства мощностью с небольшую электростанцию. Идущий в комплекте с машиной шнур способен выдать до 7,7 кВт при напряжении в сети 240 В: для неспешной «домашней» зарядки хватит и этого. Hummer EV также может выступать «донором» и делиться накопленной энергией с другими электромобилями через вспомогательный кабель. Он способен передавать электроны со скоростью 16 км/ч, где в километрах указан ваш запас хода, убывающий через электрический разъем «капельницы».

Из-за аккумулятора меньшего размера общая мощность трех электродвигателей была снижена с 1000 л.с. в пикапе до 830 л.с. (позже появится версия Hummer EV с двумя двигателями мощностью 625 л.с.). Но, поверьте, этого более чем достаточно. Трехмоторный внедорожник имеет режим лаунч старта, который в GMC называют Watts to Freedom, или сокращенно WTF. В этом режиме кузов опускается почти на 9 см, а батарею и двигатели готовят к быстрой отдаче пиковой мощности, что позволяет разогнаться до 100 км/ч чуть больше чем за 3,5 с. Клиренс, кстати, уменьшают не для улучшения аэродинамики: просто в стандартном положении кузова при резком разгоне электромобиль приседает на заднюю ось и сильно задирает нос кверху.

Однако вы ведь не забыли, что Hummer EV это еще и внедорожник?! Штатно он комплектуется 22 дюймовыми колесами и грязевыми шинами Goodyear Wrangler Territory. При этом по умолчанию вы получаете пневмоподвеску с регулируемым ходом 330 мм и максимальным клиренсом 400 мм! Для желающих отправиться во все тяжкие также можно поставить «зубастые» 35 дюймовые шины на 18 дюймовых дисках и убрать задний стабилизатор для лучшей артикуляции подвески.

Все версии Hummer EV, кроме базовой, имеют подруливающие колеса задней оси, помогающие скрыть габариты машины, которой вы управляете. На небольшой скорости радиус поворота здесь даже меньше, чем у Chevrolet Bolt! На высоких скоростях управляемая задняя ось дополнительно стабилизирует машину, хотя чуда не происходит: пределы сцепления шин с дорогой оставляют желать лучшего. Если же позволить себе расслабиться и включить радарный круиз-контроль, вы обнаружите, что Super Cruise от GM работает блестяще. С ним автомобиль умеет самостоятельно менять полосу движения (обгоняя только слева) и затем возвращаться в свою полосу после завершения обгона.

Внутри электрический внедорожник почти идентичен пикапу. Салон широкий, как и следовало ожидать от Hummer, но пол при этом абсолютно ровный, что необычно. Твердый пластик в нижней части торпедо, учитывая цену автомобиля, немного разочаровывает. Зато перед водителем есть 12,3 дюймовая электронная приборная панель и огромный центральный 13,4 дюймовый сенсорный экран, через который управляется большинство функций внедорожника. При этом конструкторы GMC поступили мудро и не пошли на поводу у моды, сохранив на торпедо часть физических кнопок. Места на заднем ряду просто вагон. Багажное отделение тоже достаточно велико для багажа пяти пассажиров, но высокий пол означает, что для загрузки тяжелых сумок придется поднапрячься.

Что в итоге? Hummer EV ломает законы физики: он ускоряется как спорткар и рулится как малолитражка. Однако ждать чудес на асфальте не стоит. Шины рассчитаны на другой тип покрытия. Зато на бездорожье электрический «Хаммер» бесподобен. Здесь вам не придется беспокоиться о нехватке тяги, замятом картере или попадании воды в воздухозаборник и последующем гидроударе. Конечно, избыточный вес внедорожника не идет ему на пользу, но невероятная геометрическая проходимость и высочайший уровень комфорта Hummer EV делают его лучшим электромобилем на все случаи жизни.

