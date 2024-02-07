Все знают, что мальчишки любят играть в машинки. И чем старше они становятся, тем взрослее их игрушки. Моя машина — это высшее проявление свободы, анархия души, непонятная другим. Этот автомобиль не помещается в паркинги и ведрами жрет бензин. Он абсолютно железный, заставляющий вас раскатать подвернутые штаны, переобуть конверсы на берцы и заменить картонный стаканчик со смузи на литр шу пуэра в термосе. Его покупка — признание молодости души, романтического блеска глаз и личной инфантильности
Скучаю по времени, когда можно было заехать во двор любой московской многоэтажки на полноразмерном американском внедорожнике, не испытывая приступа клаустрофобии из-за припаркованных друг на друге легковушек. Скучаю по времени, когда на паркингах у торговых центров ограничение по высоте было выше двух метров, а разметка позволяла не только втиснуть Hummer H2, но и открыть дверь, не рискуя упереться в соседнее авто.
По моим наблюдениям, всего лишь пять процентов автолюбителей готовы рискнуть приручить динозавра или, на худой конец, купить автомобиль возрастом чуть моложе мезозойской эры. И я один из них. Шесть лет назад я плотно подсел на автомобили с большой буквы H — настоящие, бескомпромиссные, плюющие в лицо «Гринпису» и прочим правозащитникам.
В них есть то, чего лишились все эти многочисленные «логаны» и «фокусы», — идея, ради которой они изначально создавались, и частичка души, которую в них вложили конструкторы и промышленные дизайнеры. Я хорошо помню, как впервые сел в свой только что купленный Hummer. Мне тогда показалось, что я нарушил пространственно-временной континуум и мгновенно переместился в начало девяностых. Уж слишком аскетичный был у него салон, невнятный руль, вялые тормоза, да еще отсутствовали обычные для нашего времени опции: подогрев зеркал, бортовой компьютер, магнитола, которая может проигрывать mp3. Но, знаете, что-то в нем зацепило меня. Я почувствовал, что эта машина, даже раненая, довезет домой, не бросит посреди тундры, леса, поля!
Первый Hummer H2 сошел с конвейера в далеком 2002 м. В нем стоял 6 литровый двигатель и 4 ступенчатый автомат. В 2008 м двигатель заменили на современный (6,2 л) в связке с более надежной АКПП 6L80E, но было уже поздно. В 2009 году руководство GM объявило, что планирует избавиться от Hummer в рамках реструктуризации компании.
Кто из американских боссов тогда сказал: «Hummer был отличным продуктом для своего времени. Теперь в почете сознательное отношение к экологии, и Hummer просто не вписывается в сегодняшнюю жизнь». А жаль. Пожалуй, это один из немногих автомобилей, который останется вне времени. Мой желтый Н2 был выпущен в 2003 году в штате Луизиана, и без пробега по США его отправили в Россию, где он на долгие годы занял место в теплом гараже.
За 20 лет его пробег только-только перевалил за 150 тыс. км, но будем откровенны, на каждый день в условиях Москвы этот здоровяк совершенно неудобен — «жрет» много, парковать негде, водители в пробке молятся при виде колеса размером с Daewoo Matiz. Так что своего Хомяка я использую исключительно как экспедиционный автомобиль, который помогает добраться до труднодоступных уголков России.
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с маркой Hummer. Да, автомобиль не идеален, его салон скрипит, а расход бензина заставляет ночами плакать в подушку. Иногда он ломается, и далеко не все запчасти бывают на складе в Москве. Но есть в этой машине что-то такое, из-за чего вы закрываете глаза на все его недостатки. Каждый раз, когда я поворачиваю ключ в замке зажигания, мое сердце начинает биться в такт с бархатистым рыком его 6 литрового мотора. И это многого стоит!
Я желаю вам, дорогие автолюбители, не бояться динозавров. Они подарят вам больше эмоций, чем безликие «мыльницы», которые, проживая тусклую и короткую жизнь, не оставляют следа ни в автомобильной истории, ни в наших сердцах.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
GMC Hummer EV приехал в Россию
Ряд российских дилеров выставил на продажу новый электрический внедорожник GMC Hummer EV, который был ввезен по схеме параллельного импорта. Автомобиль оценивается от 20 до 34 млн. рублей
За электрические «Хаммеры» готовы платить втридорога
В рамках аукциона Barrett-Jackson в Скоттсдейле концерн GM выставил на торги первый серийный экземпляр внедорожника GMC Hummer EV с VIN-номером 001
GMC разработала необычный аксессуар для электрического Hummer
Марка GMC представила дополнение к электрическому пикапу Hummer EV. Это велосипед под названием Ebike с толстыми шинами и электрическими двигателями
В GMC показали обновленный Hummer
Вслед за пикапом EV в GM показали и обычный внедорожник. Однако, по сути, перед нами одна и та же машина
Дилеры GMC отказываются от продаж Hummer
Да, ситуация повторяется – дилеры марки не готовы к реорганизации и продажам электрокаров. Подождите, это уже было у Cadillac. Да, но здесь есть нюансы
GM анонсировал выпуск электрического внедорожника Hummer
Новый внедорожник Hummer получит сразу несколько электрических версий и дебютирует в 2022 году
Электрический Hummer появился случайно
Бренд Hummer, который концерн General Motors возродил для производства электрического пикапа, теперь является не самостоятельной маркой, а лишь моделью под логотипом GMC. Это с самого начала выглядело немного странным, но теперь в компании разъяснили, как такое произошло
2003 - 2009Технические характеристики