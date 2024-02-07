Все знают, что мальчишки любят играть в машинки. И чем старше они становятся, тем взрослее их игрушки. Моя машина — это высшее проявление свободы, анархия души, непонятная другим. Этот автомобиль не помещается в паркинги и ведрами жрет бензин. Он абсолютно железный, заставляющий вас раскатать подвернутые штаны, переобуть конверсы на берцы и заменить картонный стаканчик со смузи на литр шу пуэра в термосе. Его покупка — признание молодости души, романтического блеска глаз и личной инфантильности

Скучаю по времени, когда можно было заехать во двор любой московской многоэтажки на полноразмерном американском внедорожнике, не испытывая приступа клаустрофобии из-за припаркованных друг на друге легковушек. Скучаю по времени, когда на паркингах у торговых центров ограничение по высоте было выше двух метров, а разметка позволяла не только втиснуть Hummer H2, но и открыть дверь, не рискуя упереться в соседнее авто.

Были времена…

По моим наблюдениям, всего лишь пять процентов автолюбителей готовы рискнуть приручить динозавра или, на худой конец, купить автомобиль возрастом чуть моложе мезозойской эры. И я один из них. Шесть лет назад я плотно подсел на автомобили с большой буквы H — настоящие, бескомпромиссные, плюющие в лицо «Гринпису» и прочим правозащитникам.

В них есть то, чего лишились все эти многочисленные «логаны» и «фокусы», — идея, ради которой они изначально создавались, и частичка души, которую в них вложили конструкторы и промышленные дизайнеры. Я хорошо помню, как впервые сел в свой только что купленный Hummer. Мне тогда показалось, что я нарушил пространственно-временной континуум и мгновенно переместился в начало девяностых. Уж слишком аскетичный был у него салон, невнятный руль, вялые тормоза, да еще отсутствовали обычные для нашего времени опции: подогрев зеркал, бортовой компьютер, магнитола, которая может проигрывать mp3. Но, знаете, что-то в нем зацепило меня. Я почувствовал, что эта машина, даже раненая, довезет домой, не бросит посреди тундры, леса, поля!

Его убила экология

Первый Hummer H2 сошел с конвейера в далеком 2002 м. В нем стоял 6 литровый двигатель и 4 ступенчатый автомат. В 2008 м двигатель заменили на современный (6,2 л) в связке с более надежной АКПП 6L80E, но было уже поздно. В 2009 году руководство GM объявило, что планирует избавиться от Hummer в рамках реструктуризации компании.

Кто из американских боссов тогда сказал: «Hummer был отличным продуктом для своего времени. Теперь в почете сознательное отношение к экологии, и Hummer просто не вписывается в сегодняшнюю жизнь». А жаль. Пожалуй, это один из немногих автомобилей, который останется вне времени. Мой желтый Н2 был выпущен в 2003 году в штате Луизиана, и без пробега по США его отправили в Россию, где он на долгие годы занял место в теплом гараже.

За 20 лет его пробег только-только перевалил за 150 тыс. км, но будем откровенны, на каждый день в условиях Москвы этот здоровяк совершенно неудобен — «жрет» много, парковать негде, водители в пробке молятся при виде колеса размером с Daewoo Matiz. Так что своего Хомяка я использую исключительно как экспедиционный автомобиль, который помогает добраться до труднодоступных уголков России.

Не бойтесь динозавров

Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с маркой Hummer. Да, автомобиль не идеален, его салон скрипит, а расход бензина заставляет ночами плакать в подушку. Иногда он ломается, и далеко не все запчасти бывают на складе в Москве. Но есть в этой машине что-то такое, из-за чего вы закрываете глаза на все его недостатки. Каждый раз, когда я поворачиваю ключ в замке зажигания, мое сердце начинает биться в такт с бархатистым рыком его 6 литрового мотора. И это многого стоит!

Я желаю вам, дорогие автолюбители, не бояться динозавров. Они подарят вам больше эмоций, чем безликие «мыльницы», которые, проживая тусклую и короткую жизнь, не оставляют следа ни в автомобильной истории, ни в наших сердцах.