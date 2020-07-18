Сто лет назад, 17 июля 1920 года, родился человек, благодаря которому сотни тысяч жителей планеты сохранили жизни в автокатастрофах. Нильс Ивар Болин – шведский инженер и изобретатель трехточечных ремней безопасности – герой нашего рассказа

Родился Нильс в городе Харнесанд, расположенном на севере Швеции. Окончив городской колледж, он несколько лет проработал в частных фирмах, а в 1942 году перешел в компанию SAAB, которая специализировалась на выпуске авиатехники. Там ему пришлось заниматься системами, помогавшими пилоту надежно сидеть в кресле, а позже и системами катапультирования. Одновременно молодой человек продолжал обучение и в итоге стал первоклассным конструктором.

С небес на землю

Отдав авиации значительную часть жизни и заработав репутацию отличного специалиста, Нильс решил сменить профессию. И тут ему поступило предложение от компании Volvo, оказавшееся как нельзя кстати. Правда, оно было довольно необычным: конструктору предложили заняться обеспечением безопасности водителя и пассажиров в автомобилях этой марки. Необычность заключалась в том, что до тех пор этой проблемой почти не занимались. Болину предстояло найти техническое решение, способное помочь сохранить жизнь людей при автокатастрофах. Причем предполагалось, что система будет надежной и недорогой в производстве, чтобы не сильно увеличивать себестоимость машины.

Исследования показывали, что при наезде на препятствие при скорости 80 км/ч события развивались примерно так: спустя 0,039 с после удара водитель стремительно сдвигался вперед, ударялся грудной клеткой о руль, затем головой о приборный щиток, а потом о лобовое стекло. Сила такого удара, по подсчетам специалистов, составляет примерно 9 т. Незавидна и участь пассажира, сидящего рядом. Как правило, через 0,1 с после столк­новения оба уже мертвы. Более того, люди гибли даже при столкновениях при скорости 20 км/ч. Мировая статистика гибели в автокатастрофах была ужасающей, и руководство Volvo решило заняться этим вопросом, посчитав, что именно благодаря безопасным автомобилям компания сможет занять достойное место среди конкурентов.

Опираясь на свой богатый авиационный опыт, Болин решил не изобретать велосипед, остановившись на ремнях, которыми можно пристегнуть людей к сиденьям. Идея была не нова, поскольку еще в начале ХХ столетия некоторые автогонщики пристегивались ремнями, проходившими в районе талии. На них в разных странах даже оформлялись патенты. Однако такой способ имел большой недостаток: при столкновении верхняя часть туловища водителя и пассажиров продолжала двигаться вперед. Учитывая это, инженер применил ремень, охватывавший не только талию, но и туловище по диагонали через грудь. И крепился этот ремень не в двух точках, как прежде, а в трех, что позволяло человеку стать как бы единым целым с машиной и предохраняло от ударов о руль, приборный щиток, лобовое стекло и выброса из салона.

После проведения необходимых испытаний выяснилось, что система ремней Болина действительно работает. И как работает! Риск смертельного исхода при лобовом столкновении для водителя уменьшался в 2,3 раза, а для пассажиров – в 3,1 раза. При боковых ударах цифры были немного другими, но также давали повод для оптимизма – 1,8 и 5 раз.

В 1958 году трехточечные ремни безопасности запатентовали, оставалась «самая малость» – сделать их неотъемлемой частью автомобиля и убедить людей пристегиваться. Это оказалось чуть ли не самым трудным, поскольку первые варианты довольно жестко «пеленали» человека, что сковывало его движения. Кроме того, перед поездкой ремни приходилось вручную подстраивать под себя. Понимая, что потребители, ценящие прежде всего комфорт, этого не потерпят, Болин продолжал исследования. В итоге появилась система, где ремни автоматически подтягивались при помощи специальной катушки, а при резком торможении фиксировались. При езде же они достаточно комфортно облегали тело, что гораздо меньше стесняло водителя и пассажиров.

В 1959 году трехточечные ремни появились на моделях Volvo P120 Amazon и PV 544. Таким образом, компания стала первым мировым автопроизводителем, внедрившим это новшество. До 1963 года новые ремни устанавливались только на те Volvo, что шли на внутренний рынок, позже – на все машины этой марки.

Мировое признание

Первая ласточка, как известно, весны не делает. Поэтому многие автопроизводители, не говоря уже о покупателях, поначалу примеру шведов не следовали. На помощь пришел пресловутый «административный ресурс». Официальные предписания об обязательном использовании ремней появились в начале 1960-х. Так, в США они были приняты в 1961 году – правда, только в штате Висконсин. В том же году ремни стали обязательны в Германии, но для общемирового понимания пользы и практического внедрения изобретения Болина потребовалось почти десять лет. Только с 1 апреля 1970 года они стали стандартом на передних сидениях для всех новых машин во Франции, тогда же их узаконили в Республике Берег Слоновой Кости и австралийском штате Виктория. В 1976-м ремни были законодательно введены в канадской провинции Онтарио. Однако красноречивее всего в пользу новшества агитировали цифры: когда выяснилось, что, по статистике, почти 70% спасений при авариях обеспечивали именно они, процесс пошел гораздо быстрее.

Что касается нашей страны, то в СССР с 1970 года все новые легковые автомобили начали оборудовать местами для крепления ремней. При этом массовый выпуск самих ремней наладили в конце 1974-го, а обязательным их применение сделали в 1979 году.

Впрочем, ремень безопасности стал неотъемлемой частью автомобиля не только благодаря введению соответствующих законов, немаловажными оказались и изменения в общественном сознании. Добиваясь этого, Болин неоднократно участвовал в международных конференциях по безопасности движения и выступал с лекциями, пропагандировавшими его изобретение. Конструктор, осознавая важность такой работы, писал: «Летчики прекрасно знают об опасности своей профессии, поэтому они готовы надеть на себя все, что угодно, лишь бы находиться в безопасности в случае экстремальной ситуации. Рядовые же водители не станут терпеть неудобства даже в течение одной минуты. Я рад, что мое изобретение оценено и принято обществом, ведь никакими правительственными программами или давлением со стороны автопроизводителей такого эффекта добиться невозможно».

До конца жизни

Между тем карьера Болина в компании продолжала развиваться, ведь благодаря ему автомобили Vоlvo снискали титул самых безопасных в мире. Некоторое время он занимался исследованиями причин автокатастроф, а в 1969-м начал работу в Центральном научно-исследовательском департаменте Volvo Cars. Затем был назначен главным инженером инновационного технического отдела, который занимался перспективными разработками. В 1985 году конструктор вышел на пенсию. Но до конца жизни продолжал заниматься проблемами безопасности на дорогах.

За свою профессиональную деятельность он был удостоен ряда почетных наград, премий и званий. Среди них – американская премия Ральфа Избрандта 1974 года и медаль Королевской шведской академии технических наук.

Из жизни Нильс Ивар Болин ушел 26 сентября 2002 года. В знак уважения заслуг конструктора его имя увековечено в Зале автомобильной славы в Детройте. По самым скромным подсчетам, изобретение Нильса Болина позволило спасти около миллиона жизней.