В России могут появиться новые требования к конструкции ремней безопасности

МВД предложило закрепить в техрегламенте обязательное использование ремней контрастной расцветки со световозвращающими элементами, а также оснастить автомобили системами, которые точно определяют, пристегнут ли водитель или пассажир

По мнению специалистов, черные ремни на темной одежде или светлые на светлой практически незаметны и это мешает инспекторам визуально фиксировать нарушение. Ситуацию осложняют блики, преломления света в стекле и складки одежды. Контрастные ремни, например черно-белые с отражающими вставками, должны сделать непристегнутых участников движения более заметными.

В ведомстве также предлагают внедрить датчики вытянутой лямки, постоянный звуковой сигнал и визуальное предупреждение о непристегнутом ремне для всех пассажиров в салоне. Отдельным пунктом МВД настаивает на запрете продажи и распространения заглушек для фиксаторов ремней, которые позволяют обходить системы безопасности.