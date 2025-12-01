По данным столичного Дептранса, за десять месяцев 2025 года количество случаев езды без ремня безопасности снизилось более чем на 55%. Такое сокращение стало возможным благодаря работе около 600 камер ЦОДД, оснащенных системой автоматического распознавания нарушений

Комплексы фиксируют отсутствие ремня у водителя и пассажиров на всех рядах, в том числе на втором. С начала года камеры зарегистрировали свыше 1,5 миллионов таких эпизодов, что свидетельствует не только о масштабности контроля, но и о заметном изменении поведения участников движения. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, внедрение технологий способствует повышению дисциплины и снижению аварийности.

Штраф за непристегнутый ремень составляет 1500 рублей. Ответственность распространяется как на водителя, так и на пассажиров. Нарушение правил перевозки детей обойдется в 3000 рублей. При этом повторные случаи не увеличивают сумму взыскания и могут фиксироваться неограниченное количество раз в течение дня.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности вдвое снижает риск гибели или тяжелых травм при аварии. Власти столицы рассчитывают, что увеличение количества нейросетевых комплексов и дальнейшая работа по повышению дисциплины продолжат улучшать ситуацию на дорогах.

