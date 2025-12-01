Автомобильный портал Motorpage
1 дек 2025

Камеры с нейросетью в Москве сократили число нарушений с непристегнутыми ремнями более чем на 55%

Камеры с нейросетью в Москве сократили число нарушений с непристегнутыми ремнями более чем на 55%
Автор фото: ru.freepik.com

По данным столичного Дептранса, за десять месяцев 2025 года количество случаев езды без ремня безопасности снизилось более чем на 55%. Такое сокращение стало возможным благодаря работе около 600 камер ЦОДД, оснащенных системой автоматического распознавания нарушений

Комплексы фиксируют отсутствие ремня у водителя и пассажиров на всех рядах, в том числе на втором. С начала года камеры зарегистрировали свыше 1,5 миллионов таких эпизодов, что свидетельствует не только о масштабности контроля, но и о заметном изменении поведения участников движения. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, внедрение технологий способствует повышению дисциплины и снижению аварийности.

Штраф за непристегнутый ремень составляет 1500 рублей. Ответственность распространяется как на водителя, так и на пассажиров. Нарушение правил перевозки детей обойдется в 3000 рублей. При этом повторные случаи не увеличивают сумму взыскания и могут фиксироваться неограниченное количество раз в течение дня.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности вдвое снижает риск гибели или тяжелых травм при аварии. Власти столицы рассчитывают, что увеличение количества нейросетевых комплексов и дальнейшая работа по повышению дисциплины продолжат улучшать ситуацию на дорогах.
 

При написании новости использовалась информация:
t.me/dtroad

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Минтрансе обсуждают возможность сделать дороги без ограничений скорости

01 декабря 2025

Audi вернет физические кнопки и улучшит водительские ассистенты

01 декабря 2025

Большинство российских автолюбителей не почувствуют изменения утильсбора

01 декабря 2025
Cupra Raval

Cupra готовит новый хот-хэтч Raval

01 декабря 2025
Nissan Frontier Pro (2026)

Nissan представил новый пикап Frontier Pro

28 ноября 2025

LiXiang анонсировала выпуск своих первых умных очков Livis

28 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 1 4