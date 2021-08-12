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Классовый отбор. В гольф играют богачи

Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+.
Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+.
Audi S3 Sedan TFSI Quattro S tronic
Audi S3 Sedan TFSI Quattro S tronic
MINI Clubman S
MINI Clubman S
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA

В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня выстраиваем иерархию премиальных легковых автомобилей гольф-класса

Если разглядывать список представленных в классе моделей, может показаться, что сегмент в России постепенно выдыхается. По несколько процентов ежегодно от его рыночной доли откусывают кроссоверы, заставляя производителей отказываться от продажи премиальных среднеразмерных седанов и хэтч­беков. Свой вклад в этот процесс вносит и перманентный российский экономический кризис: все меньше людей готовы платить за такой автомобиль в любом его проявлении.

Иначе говоря, в сегменте C-премиум настало время, когда все прочие участники оставили рынок на попечение «большой немецкой тройки». Все прочие – это Lexus и Infiniti, а также некогда пытавшийся примкнуть к ним французский суббренд DS. Последний, впрочем, быстро сдулся. И если Lexus, забыв о компактах, продолжает продажу седанов начиная с сегмента D, то Infiniti еще в прошлом году вывела с рынка свою талантливую, но единственную в России легковушку Q30.
Итак, разборки будут недолгими. Участвуют Audi A3, львиная доля которых продается в версии 1.4 TFSI, переднеприводные «двоечки» BMW Coupe и Gran Coupe, наиболее популярные среди которых модификации 218i, и целый выводок разношерстных Mercedes-Benz А-класса и купе CLA. Эти по большей части продаются «двухсотыми», но несколько версий с приставкой AMG никак нельзя списывать со счетов.

Самый мощный

Даже в столь компактном для премиум-класса размере производители стремятся поразить нас мощностью. И конкуренция, надо сказать, не слабая. Претендентов на победу в этой номинации у нас трое – Audi S3 (седан и Sportback), BMW 2 Series M240i xDrive Coupe и Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+. Самым мощным без колебаний признан последний. Могучий хэтчбек из Штутгарта по цене от 3 930 000 рублей по паспорту развивает мощность 310 кВт, что при пересчете в более привычные величины дает примерно 421 л.с. при крутящем моменте 500 Нм.

Самый быстрый

Каждый персонаж из этого сегмента, даже в самой гражданской модификации, погонять не промах и запросто «выстреливает» до сотни менее чем за 8 с. Однако и здесь есть свои лидеры. Абсолютным победителем можно смело признать тот же Mercedes AMG A 45 S 4Matic+, который развивает 100 км/ч за 3,9 с, опережая купе AMG CLA 45 S 4Matic+ с аналогичной битурбочетверкой под капотом всего на 0,1 с. Ближайший конкурент – «двойка» BMW M240i xDrive Coupe c таким же моментом 500 Нм – отстает, демонстрируя 4,3 с в разгоне до 100 км/ч.

Cамый дорогой

В этой дисциплине премиальным претендентам стесняться нечего. Напротив, кто отважится выставить ценник покруче, тот, возможно, и сорвет кассу. Наиболее эффективные двигатели, максимум электроники, самые высокие технологии – все стоит очень дорого. И фиксированных комплектаций, по которым без труда можно вычислить самое дорогое предложение, вы тут не найдете. Так, цена версии Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ позиционируется на сайте производителя «от 4 650 000 рублей», где ключевое слово, видимо, «от». Немало, но за настоящими ценниками лучше отправляться к Audi. На российском сайте компании однозначно определить стартовую стоимость Audi S3 не вышло, зато обнаружилась необычная формулировка – «рекомендуемая конфигурация», на которую начисляется стоимость дополнительного оборудования. Так вот, для Audi S3 Sedan TFSI Quattro S tronic та самая «рекомендуемая» стартовая отметка определена, как нам стало понятно, в 4 882 800 рублей. Будем считать ее наиболее высокой, хотя не исключаем, что купить такую машину можно и дешевле.

Самый доступный

Определить победителя в этой категории тоже оказалось непростым делом: не все производители указывают минимальную, базовую стоимость своих моделей. Говоря о Mercedes-Benz A-Class, удалось вывести минимальную сумму в 2 720 000 руб­лей. Еще доступнее с ценником от 2 610 000 выглядит седан Audi A3. Но существуют ли такие версии в природе – большой вопрос. Поэтому, чтобы никому не было обидно, предлагаем назначить неожиданного победителя в этой номинации – MINI Clubman. А что? Чем не конкурент? Например, 100-киловаттная версия хэтчбека со средним расходом топлива 6 л/100 км в России нынче торгуется от 2 500 000 руб­лей. Правда, с пометочкой i над ценником, означающей, что эта цифра тоже является ориентировочной, а точную цену каждого конкретного автомобиля нужно узнавать у дилеров. Что ж, так правильно.

Самый популярный

Наиболее тиражная модель определилась быстро: достаточно было заглянуть в таблицу продаж новых иномарок по итогам 2020 года. Данные регистрации в ГИБДД сооб­щают, что наиболее часто за этой услугой в дорожную полицию в прошлом году обращались покупатели Mercedes Benz CLA – четырехдверное купе купили 1972 раза. Прибавьте сюда чуть более тысячи седанов и хэтчбеков Mercedes-Benz A-Class и вы получите почти три тысячи автомобилей – прошлогодний уровень спроса на модели c трехлучевой звездой в C-сегменте. И это при том, что в целом продажи по сегменту составили скромные 5274 штуки. 

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