Хэтчбек Kia Ceed был представлен весной на автосалоне в Женеве, а до российских дилеров доберется в конце августа. Компания объявила цены и комплектации на эту модель

На российском рынке хэтчбек будет представлен с хорошо знакомыми атмосферными двигателями объемом 1,4 (100 л.с.) и 1,6 (128 л.с.) литра, а также с новым 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. Базовый силовой агрегат будет доступен исключительно с механической коробкой передач, 1,6—литровый может оснащаться как «механикой», так и «автоматом», а турбомотор идет в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Для российского рынка приготовлено шесть комплектаций: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Базовая комплектация предлагается исключительно со 100-сильным двигателем и механической коробкой передач. Она включает в себя шесть подушек безопасности, систему помощи при старте на подъеме, 15-дюймовые штампованные колеса, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, датчик, дождя, кондиционер, мультимедийную систему с 5-дюймовым экраном с поддержкой Bluetooth. Стоит она 949 900 рублей, что дороже на 45 тысяч рублей, чем стоила аналогичная комплектация в предыдущем поколении хэтчбека. Для данной комплектации доступен базовый пакет «Теплые опции», который включает в себя подогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя.

Комплектация Comfort имеет кожаную обшивку рулевого колеса и ручки коробки передач и поставляется с 1,6-литровым «атмосферником». Стоит она 979 900 рублей за версию с механической коробкой передач, версия с «автоматом» на 40 тыс. рублей дороже. Пакет «Теплые опции» в данной версии дополнительно получил подогрев рулевого колеса, дополнительный электрический отопитель салона и подогрев передних сидений.

В версии Luxe (1 029 900 рублей за вариант с механической коробкой передач и 1 069 900 рублей за вариант с «автоматом») Kia Ceed получил противотуманные фары, дневные светодиодные ходовые огни с функцией подсветки поворотов. В оснащение также входят: круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения передач для версии с автоматом, 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и камерой заднего вида.

Комплектация Prestige с 1,6-литровым двигателем доступна только с «автоматом». В данной комплектации появляются 16-дюймовые легкосплавные колеса и задний парктроник, а пакет «Теплые опции» дополнен подогревом задних сидений и электрообогревом лобового стекла. Обойдется такая машина в 1 119 900 рублей.

Хэтчбек в комплектациях Luxe и Prestige может также оснащаться 1,4-литровым турбомотором будет стоить 1 149 900 и 1 199 900 рублей соответственно.

В комплектации Premium добавляются полностью светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные колеса, внутрисалонное зеркало с функцией автозатемнения, а в багажном отсеке предусмотрен органайзер. Также в данной комплектации машина получила систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. Внешне машину легко отличить по повторителям указателей поворотов в корпусах зеркал. Данный вариант доступен только с 1,4-литровым турбодвигателем и обойдется в 1 319 900 рублей.

Топовая комплектация Premium+ включает в себя современные системы безопасности: систему контроля «слепых» зон, слежения за дорожной разметкой, удержания в полосе, и помощи при выезде с парковки задним ходом, автоматического переключения света фар, активный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и автопарковщик. Хэтчбек оснащен передними парктрониками, электромеханическим стояночным тормозом, приборной панелью Supervision с 4,5-дюймовым экраном, навигаций с информацией о пробках, беспроводной зарядкой для смартфонов, аудиосистемой JBL, кожаным салоном и панорамной крышей. Топовая версия Kia Ceed в комплектации Premium+ стоит 1 459 900 рублей.

