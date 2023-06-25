Осенью 2022 года бренд российских электрокаров Evolute представил мобильное приложение собственной разработки. Инновационные решения позволяют клиентам управлять электромобилем удаленно. Оно наделено большой функциональностью и дает возможность осуществлять мониторинг основных технических и сервисных параметров с помощью мобильного устройства

Фирменное приложение интегрировано в телеметрический комплекс нового поколения, которым оснащаются электрокары Evolute. Это решение позволяет владельцу составлять маршрут до нужной зарядной станции, оплачивать услугу зарядки онлайн, удаленно контролировать заряд батареи и его местонахождение. Скоро к этим функциям прибавится возможность дистанционно настроить климат-контроль, прогреть или охладить салон.

Зарядные станции

В приложении Evolute клиенты могут воспользоваться интерактивной картой зарядных станций, расположенных на всей территории России. На карте отмечены существующие зарядные станции Evolute и других операторов ЭЗС. Водитель электрокара может выбрать удобную станцию с нужным коннектором для зарядки, построить до нее маршрут. А для станций Evolute будет возможность проверить статус «свободно/занято» и забронировать точку в случае необходимости.

На многих станциях управлять зарядной сессией (стартовать, завершать, оплачивать) можно прямо из приложения. В ближайшей перспективе будет доступна функция бронирования нужного коннектора на подходящее для клиента время. Количество таких станций постоянно растет. Специалисты круглосуточной клиентской поддержки подскажут, как зарядить электромобиль, и ответят на другие возникающие вопросы.

В разделе «Профиль» пользователь может привязать банковскую карту, с которой будет происходить списание стоимости зарядной сессии. Кроме того, можно внести сумму на баланс и оплачивать зарядку непосредственно из приложения. Это удобно и безопасно.

Мониторинг параметров электромобиля

С помощью приложения легко удаленно контролировать уровень заряда и остаточный пробег электромобиля Evolute. Имеется возможность мониторинга состояния дверей, фар, температуры салона и аккумулятора. Одной из полезнейших опций для владельцев электрокаров является возможность получать информацию об уровне деградации батареи.

Управление доступом к электромобилю

Приложение Evolute позволяет управлять климат-контролем электромобиля. Особенно это актуально в жару и холод. Очень удобна и современная система бесключевого доступа, позволяющая открыть двери или багажник, осуществить пуск электромобиля без физического ключа. Кроме того, владелец без труда определит местонахождение машины, если электрокар «потерялся» на большом паркинге.

Будущее

Evolute продолжает развивать мобильное приложение, чтобы владение электрокаром приносило только удовольствие. Сейчас к функциям управления электромобиля Evolute могут подключиться члены семьи автовладельца. К тому же, увеличивается количество станций с возможностью предварительного бронирования. Это сэкономит время и избавит от очередей. Важным моментом последующих усовершенствований станет фокус на функциональность для корпоративных парков. Остается добавить, что сейчас приложение работает с моделями i-PRO и i-JOY, а в скором времени будет доступно и для недавно дебютировавшего Evolute i-SKY. Все будущие новинки от Evolute станут автоматически подключаться к инновационному сервису.