Покупка автомобиля ни у кого, казалось бы, не вызывает вопросов: отдал деньги – получил машину. Но все ли так просто? Попробуем разобраться

Рано или поздно у одних появляется необходимость продать свой автомобиль, а у других – желание приобрести его. На что стоит обратить внимание при оформлении договора купли-продажи, чтобы в дальнейшем избежать возможных проблем?

Если вы – покупатель

Выбрав подходящую машину и убедившись в ее хорошем техническом состоянии, следует утвердиться еще и в юридической чистоте автомобиля. В частности, проверить, не находится ли он в залоге у банка (если покупался предыдущем хозяином в кредит или бывший владелец брал иной кредит под залог транспортного средства). Сделать это можно на сайте reestr-zalogov.ru, где собирается вся информация о транспортных средствах, на которые оформлены залоговые обязательства. Напомню, продать такой автомобиль можно только с согласия кредитной организации, на которую оформлен тот самый залог.

Затем проверяем наличие иных ограничений (например, угон или запрет на совершение регистрационных действий). Сделать это можно с помощью сайта службы судебных приставов (fssprus.ru) и портала ГИБДД (gibdd.ru). Есть также вариант воспользоваться специальными сервисами, где имеется информация по ДТП, страховым случаям. К примеру, на портале avtocod.ru. Конечно же, для получения всей нужной информации необходимо знать VIN автомобиля и его регистрационный номер.

Наконец, убедившись в отсутствии обременений, можно приступать к заключению договора купли-продажи.

Составляем договор

Сейчас перед продажей автомобиль снимать с учета в ГИББД не требуется: продавец передает покупателю машину с номерами. Последний уже после покупки обращается в ГИБДД, чтобы внести изменения в регистрационные документы.

Сама по себе процедура заключения договора купли-продажи несложная, нет никакой необходимости прибегать к услугам специализированных фирм, где за ту или иную сумму помогают заполнить бланк договора. Чтобы составить договор самостоятельно, достаточно соблюсти несколько основных моментов. Законодательством содержание договора не регламентировано. Тем не менее есть обязательная информация, которая должна присутствовать в тексте договора:

– дата и место заключения договора;

– ФИО и паспортные данные продавца и покупателя;

– информация о продаваемом товаре (марка и модель автомобиля, год выпуска, идентификационный номер, сведения о документах на транспортное средство – ПТС и СТС, а также указание регистрационного номера);

– стоимость продаваемой машины.

Этого достаточно, чтобы договор считался действительным.

Оформляем сделку

Итак, вы составили договор в трех экземплярах: по одному для покупателя и продавца, один для ГИБДД. К слову, в документе лучше отразить текущее состояние автомобиля (пробег, имеющиеся неисправности и повреждения). Это позволит продавцу в дальнейшем избежать претензий со стороны покупателя. Если же вместе с машиной покупателю достается и дополнительное оборудование, нелишней будет ссылка на это в договоре. То же касается и документов (дополнительные сертификаты или инструкции по использованию).

Теперь дело за малым: продавец передает машину покупателю, а покупатель расплачивается. Это заверяется подписью в договоре. Если договор купли-продажи у вас получился на нескольких листах, то подписи следует поставить на каждом из них. Как производить оплату, решать вам. Я рекомендую сделать перевод денег на счет продавца – будет дополнительное подтверждение факта оплаты.

Помимо договора купли-продажи участникам сделки нужно самостоятельно заполнить графу о переходе права собственности в паспорте транспортного средства (ПТС). Тут все просто: прежний собственник и покупатель указывают свои данные (ФИО, адрес регистрации), пишут дату продажи (как в договоре) и расписываются.

После подписания договора новый владелец должен обратиться в удобное для него подразделение ГИБДД для внесения изменений в регистрационные документы. На это отводится 10 суток с даты, указанной в договоре купли-продажи. Напомню, что если машину вовремя не зарегистрировать, то можно поплатиться штрафом на сумму от 1500 до 2000 рублей.

Как видите, в целом процедура оформления покупки автомобиля сложностей не вызывает. И если учесть все моменты, на которые я обратил внимание, никаких проблем со сделкой не возникнет.