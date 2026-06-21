У нас на тесте один из самых противоречивых автомобилей 2026 года — двухтонный электрический кроссовер от компании, которая всегда славилась своими легкими спортивными автомобилями...

Миссия Alpine A390 — помочь марке выйти из тени и увеличить продажи, не теряя при этом спортивной ДНК бренда. Но для начала нужно убедить покупателей в том, что эта модель стоит своих 60?000–70?000 фунтов стерлингов. Это немалые деньги, за которые можно купить BMW iX3 или электрический Porsche Macan. Сможет ли французский выскочка доказать, что заслуживает внимания?

На сегодняшний день A390 — самая практичная модель Alpine, с салоном для пятерых (в теории) и багажником большим, чем у BMW iX3. А еще это первый шаг для французской марки на прибыльный рынок электрических кроссоверов, хотя сам производитель называет этот автомобиль «спортивным фастбэком». Действительно, если бы он был на пару сантиметров ниже, мы бы просто назвали его хэтчбеком — как Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

Новинка построена на платформе Renault-Nissan AmpR Medium, которая также используется в Nissan Ariya и Renault Scenic E-Tech. Но это не просто смена кузова. Колея здесь шире, рулевое управление настроено индивидуально, есть более мощные тормоза и, что особенно важно, совершенно новая силовая установка. Сам автомобиль выпускается на историческом заводе компании в Дьеппе, и даже аккумулятор производится во Франции, чем в Alpine особенно гордятся.

A390 выпускается в двух вариантах. Базовая версия GT развивает 395 л.с., а более мощная GTS — 464 л. с. Обе используют аккумулятор емкостью 89 кВт⋅ч. Крутящий момент на все четыре колеса передается через специально разработанную трехмоторную силовую установку. Два двигателя с постоянными магнитами приводят в движение задние колеса (они могут перераспределять крутящий момент в режиме реального времени), а асинхронный электромотор отвечает за передние.

Заявленный запас хода — 500 км. Но, по нашим замерам, средний расход энергии составил 22,2 кВт⋅ч /100 км, что говорит о реальном пробеге в 400 км на одной зарядке.

До сотни Alpine A390 GT разгоняется за 4,8 с, а GTS — за 3,9 с. Этого вполне достаточно, чтобы обогнать большинство кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания, но все же версия GTS на полсекунды медленнее Hyundai Ioniq 5 N. Снаряженная масса новинки — 2100 кг, на тонну больше, чем у Alpine A110. Впрочем, для электромобиля таких габаритов это не много.

В Alpine обещали поставить удовольствие от вождения на первое место и не обманули. За рулем A390 получаешь настоящий восторг, который достигается за счет отменного баланса, а не грубой силы. Продуманная система распределения крутящего момента позволяет входить в повороты с азартом, эффективно маскируя при этом вес кроссовера. Относительно короткая колесная база тоже в этом помогает. Красная кнопка на руле обеспечивает максимальную отдачу двигателей, независимо от режима движения, и оказывается очень полезной при обгонах.

Автомобиль ощущается живым, он работает в паре с водителем и готов мести хвостом в повороте, если вы переборщите с газом. Рулевое управление легкое, но очень точное, с ясной обратной связью. Расплачиваться за это приходится комфортом: подвеска довольно жесткая, вы чувствуете каждую неровность в асфальте. Причем наша тестовая машина была оснащена 20 дюймовыми колесами, а не максимально доступными 21 дюймовыми…

Большая часть элементов управления Alpine A390 будет знакома любому, кто садился за руль Renault в последние несколько лет. Но изменения создают ощущение, что это гораздо больше, чем просто перелицованный Scenic. Повсюду присутствуют элементы дизайна Alpine. Приятные на ощупь поверхности, прекрасные скульптурные передние кресла, вставки из алькантары и имитации карбона (если вы выберете комплектацию GTS) — все это придает A390 индивидуальность.

Медиасистема на базе Google с 12 дюймовым экраном работает быстро и плавно, отлично взаимодействуя с расположенными ниже «физическими» кнопками управления климат-контролем. В меню медиацентра вы найдете запись телеметрии и сможете выбрать задания для вождения, за выполнение которых дают виртуальные награды.

Задний ряд? Назовем его компромиссным. Места для ног здесь достаточно, но покатая крыша «давит» на головы высоких пассажиров. Да и форма сидений с плоской подушкой не располагает к длительным поездкам. Чтобы выйти из машины, нужно перелезть через массивный порог, гарантированно испачкав брюки в межсезонье. К пространству спереди претензий нет, разве что не помешали бы дополнительные подстаканники. Но мы должны быть благодарны, что они вообще здесь есть.

Багажник хорош: его объем составляет 532 л, что на 52 л больше, чем у Hyundai Ioniq 5 N. Он имеет глубокий бортик и удобные карманы по обеим сторонам, но, как и у любого кроссовера в стиле купе, доступное пространство ограничено.

Стоит новинка от 61?000 до почти 70?000 фунтов стерлингов в зависимости от версии, что ставит ее в один ряд с Porsche Macan. С последним Alpine A390 также роднит обширный перечень опций и их стоимость. Например, замена 20 дюймовых дисков на 21 е обойдется в 2000 фунтов стерлингов, покраска тормозных суппортов — в 400 фунтов, а если вы хотите в GT спортивные сиденья от GTS, то придется доплатить еще 2000. В общей сложности к A390 GT можно добавить опций на 17?000 фунтов стерлингов!

Безусловно, Alpine A390 оправдывает ожидания, но кто его купит — для нас остается загадкой. В этом сегменте невероятно жесткая конкуренция, а небольшой французский бренд не обладает ни магией, ни популярностью Porsche. Конечно, у новинки гораздо больше шансов на рыночный успех, чем у Alpine A110, но все равно она останется экзотикой для энтузиастов, которые знают толк в машинах.