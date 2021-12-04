Новый суперкар Lotus Emira заменит в линейке британской марки сразу три модели и станет последним спорткупе с двигателем внутреннего сгорания в истории компании

Среднемоторный автомобиль, олицетворяющий закат эпохи ДВС, отправляет на покой спортивное трио – модели Elise, Exige и Evora. При внешних габаритах 4412×1895×1225 мм и колесной базе 2575 мм Emira длиннее и шире каждого из этих трех и базируется на новой алюминиевой платформе Sports Car Architecture.

В дизайне, выполненном с оглядкой на электрический гиперкар Lotus Evija, прослеживается отсылка к миру авиации. Команда шеф-стилиста Рассела Карра снабдила купе вертикальными светодиодными фарами, воздуховодами на капоте в форме бумерангов, клиновидным «фасадом» и аэродинамическими элементами агрессивной формы. Существенная деталь – в отличие от Evija на кузове Emira не предусмотрено подвижных аэродинамических элементов. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,349 – это хороший, но не рекордный показатель для автомобилей со среднемоторной компоновкой. Как и большинство электрокаров, новинка имеет два багажника: объем ниши за креслами водителя и пассажира составляет 208 л, а отсека в заднем свесе – 151 л.

Важный козырь Emira в сравнении с предшественниками – более эргономичный и комфортный интерьер. Пожалуй, намек на то, что этот Lotus задумывался как спортивный автомобиль на каждый день. Салон отделан мягким пластиком и изысканной кожей, а диапазон регулировок кресел в сравнении с Elise, Exige и Evora расширен. «Мультируль» оригинальный, с усеченным нижним сектором и меткой нулевого положения. Кресла по умолчанию имеют четыре электрорегулировки, а за доплату – целую дюжину. Также в арсенале имеются цифровая приборка на 12,3 дюйма, мультимедийный комплекс с «парящим» тачскрином на 10,25 дюйма и, впервые в истории марки, подстаканники! В списке электронных помощников значатся адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и контроль усталости водителя.

Купе имеет задний привод, при этом сверхлегким базовое исполнение модели назвать нельзя – снаряженная масса составляет 1405 кг. Впрочем, Lotus показал и облегченный трековый вариант Emira GT4, разработанный в сотрудничестве с британской же инжиниринговой компанией RML Group. Такой автомобиль отличает композитный кузов, благодаря которому сухую массу удалось снизить до 1260 кг, а также дополнительные элементы обвеса – более развитый диффузор, мощное антикрыло и агрессивный передний сплиттер. Бензиновый 3,5-литровый компрессорный V6 мощностью порядка 400 л.с. компании Toyota агрегатирован здесь с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач xTrac с подрулевыми «лепестками». Другие особенности «спорт­смена» – дифференциал повышенного трения, подвески с койловерами Ohlins, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, тормозные диски и суппорты Alcon, ABS Bosch Motorsport, огнетушитель и 96-литровый топливный бак. В салоне установлены каркас безопасности, кресла-ковши с шеститочечными ремнями и телеметрия вместо классичес­кой комбинации приборов. Трековый автомобиль полностью удовлетворяет требованиям безопасности FIA и уже прошел омологацию.

Первой в новом семействе Lotus весной 2022 года на рынке дебютирует Emira в приветственной версии First Edition. Такому автомобилю выделен бензиновый 3,5-литровый 406-сильный V6 компании Toyota, который сочетается как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-диа­пазонным автоматом Aisin. На разгон от нуля до сотни у двухпедальной версии уходит 4,2 с, у исполнения с механикой – 4,3 с при единой максимальной скорости 290 км/ч.

Особенностью приветственной версии станет по умолчанию щедрое оснащение. Заявлены полностью светодиодная оптика, титановая выхлопная система, 20-дюймовые кованые колесные диски, датчики парковки и камера заднего вида. В список опций включен пакет Drivers Pack, предполагающий более жесткую подвеску и систему быстрого старта Launch control. Цены на такой автомобиль в Германии стартуют с 95 995 евро. Осенью 2022 года в обойму войдет и исполнение с «младшим» 4-цилиндровым бензиновым турбомотором Mercedes-AMG, который выдает 360 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым роботом DCT. Такая Emira ускоряется с места до 100 км/ч за 4,5 с при той же «максималке» 290 км/ч. Что же касается гоночной модификации Emira GT4, то ограниченная серия таких машин примет участие в гоночном сезоне 2022 года, где они заменят уходящую Evora GT4. А в 2023-м выпуск трековых версий станет массовым.

Производство всех представителей семейства Lotus Emira уже налаживают в британском городке Хетел (графство Норфолк). Компания инвестировала в обновление этого предприятия более 100 млн фунтов стерлингов.