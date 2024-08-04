Как и родственный кроссовер Eletre, электрический седан Emeya в первую очередь является роскошным, а во вторую — спортивным. Но покупателям именно это и нужно!

Основатель марки Lotus Колин Чепмен всегда ратовал за простоту и легкость конструкции спорткара. Но это точно не про Lotus Emeya! Две с половиной тонны роскоши и высоких технологий, включая пневмоподвеску, полный привод и электромоторы мощностью до 900 л.с., бросают вызов Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQS. У электроседана просторный пятиместный кузов длиной 5,1 м, причем он также доступен в четырехместной версии с парой индивидуальных кресел во втором ряду и сабвуфером опциональной аудиосистемы KEF Reference.

Стандартная Emeya, имеющая двухмоторную полноприводную компоновку, развивает 603 л.с. Есть еще R-версия с дополнительным мотором на задней оси: он не только увеличивает суммарную мощность до 905 л.с., но и позволяет (в теории) реализовать векторное управление тягой в поворотах. Максимальная скорость такого седана — 255 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с. Он также оснащен активными стабилизаторами поперечной устойчивости и полноуправляемым шасси для лучшей маневренности на низких скоростях и устойчивости — на высоких. Система активной аэродинамики (передний сплиттер может опускаться ближе к земле, а задний спойлер — менять угол атаки) способна увеличивать прижимную силу или запас хода, когда вам это нужно.

Хотя электрические платформы Lotus Emeya и Eletre во многом похожи, у новинки есть несколько уникальных решений. Ее аккумулятор тоньше, что обеспечивает более низкую посадку, и он же имеет обновленную систему охлаждения, позволяющую сократить время зарядки. Дальность «полета» впечатляет: 610 км в «базе». Но чем выше мощность, тем меньше запас хода. У Emeya R он составляет 434 км. Благодаря новейшей 800 вольтной архитектуре электромобиль поддерживает быстрые зарядные станции мощностью до 400 кВт. И если удастся найти такую зарядку, то «накачать» емкость аккумулятора с 10 до 80% можно всего за 14 мин. — немногим медленнее, чем залить полный бак бензина и расплатиться на кассе.

Если вы уже знакомы с Lotus Eletre, то Emeya вас не удивит. Если же нет, то приготовьтесь испытать культурный шок. Интерьер этого электромобиля не просто роскошен, он ставит в неудобное положение BMW и Mercedes-Benz с аналогичной ценой, когда дело касается качества отделки и атмосферы салона. Наш тестовый автомобиль был щедро оснащен, но даже в базовой Emeya салон отделан нежной кожей наппа и в нем практически не видно голого пластика.

Багажник большой, и в нем есть отделение для зарядного кабеля. Места на втором ряду достаточно, даже если за рулем человек ростом выше среднего. Это означает, что четверо долговязых взрослых в Emeya будут чувствовать себя комфортно. Благодаря отсутствию кардана вместо массивного трансмиссионного тоннеля — лишь невысокий «горб». Ценно, что есть «физические» элементы управления климат-контролем и некоторыми другими функциями, но залезать в сенсорный экран все равно придется, а он излишне перегружен информацией.

Узкая дорога, ведущая на участок автобана с разрешенной скоростью 120 км/ч, наконец-то дает мне возможность проверить динамику.

Выезжаю на трассу, резко нажимаю левой ногой на тормоз, правой — на газ, и… на приборной панели загорается сообщение об ошибке! Судя по всему, я забыл деактивировать систему ESC: после череды ругательств в адрес медиацентра нахожу нужный пункт в меню и выключаю ее. Итак, вторая попытка. Снова выжимаю тормоз, затем газ и резко отпускаю левую ногу. Первые секунды разгона пролетают стремительно, хотя мне показалось, что Emeya ускоряется медленнее, чем Tesla Model S Plaid…

Но самое печальное, что этот электрокар управляется без азарта. Да, рулевое управление здесь точное и хорошо взвешенное, однако не особенно коммуникативное, а баланс управляемости излишне нейтральный. Вероятно, принадлежность этой модели к марке Lotus вызывает завышенные ожидания. Мы надеемся, что на дороге Emeya будет как минимум не хуже Porsche Taycan, но в реальности этого не происходит. Разочарование?

А давайте на минутку представим, что у Emeya нет значка Lotus. Посмотрев на этот автомобиль с рациональной точки зрения, мы увидим красивый и вместительный седан с большим запасом хода, отличной динамикой и разумной (по сравнению с конкурентами) ценой. Другими словами, эту модель нельзя назвать спорткаром, зато можно легко рекомендовать как роскошный и быстрый электрокар. А что еще нужно тем, кому такая машина по карману?

