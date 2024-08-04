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Роскошное предложение

Lotus Emeya (2025) вид сбоку
Длина кузова Emeya — больше 5 м, масса — 2,5 т. От Lotus здесь одно название...
Lotus Emeya (2025) салон
По качеству отделки салона этот электроседан способен посрамить премиальный немецкий автопром
Lotus Emeya (2025) вид сзади
Lotus Emeya нельзя назвать спорткаром, но его владельцы вряд ли будут этим опечалены...

Как и родственный кроссовер Eletre, электрический седан Emeya в первую очередь является роскошным, а во вторую — спортивным. Но покупателям именно это и нужно!

Основатель марки Lotus Колин Чепмен всегда ратовал за простоту и легкость конструкции спорткара. Но это точно не про Lotus Emeya! Две с половиной тонны роскоши и высоких технологий, включая пневмоподвеску, полный привод и электромоторы мощностью до 900 л.с., бросают вызов Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQS. У электроседана просторный пятиместный кузов длиной 5,1 м, причем он также доступен в четырехместной версии с парой индивидуальных кресел во втором ряду и сабвуфером опциональной аудиосистемы KEF Reference.

Стандартная Emeya, имеющая двухмоторную полноприводную компоновку, развивает 603 л.с. Есть еще R-версия с дополнительным мотором на задней оси: он не только увеличивает суммарную мощность до 905 л.с., но и позволяет (в теории) реализовать векторное управление тягой в поворотах. Максимальная скорость такого седана — 255 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с. Он также оснащен активными стабилизаторами поперечной устойчивости и полноуправляемым шасси для лучшей маневренности на низких скоростях и устойчивости — на высоких. Система активной аэродинамики (передний сплиттер может опускаться ближе к земле, а задний спойлер — менять угол атаки) способна увеличивать прижимную силу или запас хода, когда вам это нужно.

Хотя электрические платформы Lotus Emeya и Eletre во многом похожи, у новинки есть несколько уникальных решений. Ее аккумулятор тоньше, что обеспечивает более низкую посадку, и он же имеет обновленную систему охлаждения, позволяющую сократить время зарядки. Дальность «полета» впечатляет: 610 км в «базе». Но чем выше мощность, тем меньше запас хода. У Emeya R он составляет 434 км. Благодаря новейшей 800 вольтной архитектуре электромобиль поддерживает быстрые зарядные станции мощностью до 400 кВт. И если удастся найти такую зарядку, то «накачать» емкость аккумулятора с 10 до 80% можно всего за 14 мин. — немногим медленнее, чем залить полный бак бензина и расплатиться на кассе.

Если вы уже знакомы с Lotus Eletre, то Emeya вас не удивит. Если же нет, то приготовьтесь испытать культурный шок. Интерьер этого электромобиля не просто роскошен, он ставит в неудобное положение BMW и Mercedes-Benz с аналогичной ценой, когда дело касается качества отделки и атмосферы салона. Наш тестовый автомобиль был щедро оснащен, но даже в базовой Emeya салон отделан нежной кожей наппа и в нем практически не видно голого пластика.

Багажник большой, и в нем есть отделение для зарядного кабеля. Места на втором ряду достаточно, даже если за рулем человек ростом выше среднего. Это означает, что четверо долговязых взрослых в Emeya будут чувствовать себя комфортно. Благодаря отсутствию кардана вместо массивного трансмиссионного тоннеля — лишь невысокий «горб». Ценно, что есть «физические» элементы управления климат-контролем и некоторыми другими функциями, но залезать в сенсорный экран все равно придется, а он излишне перегружен информацией.

Узкая дорога, ведущая на участок автобана с разрешенной скоростью 120 км/ч, наконец-то дает мне возможность проверить динамику.

Выезжаю на трассу, резко нажимаю левой ногой на тормоз, правой — на газ, и… на приборной панели загорается сообщение об ошибке! Судя по всему, я забыл деактивировать систему ESC: после череды ругательств в адрес медиацентра нахожу нужный пункт в меню и выключаю ее. Итак, вторая попытка. Снова выжимаю тормоз, затем газ и резко отпускаю левую ногу. Первые секунды разгона пролетают стремительно, хотя мне показалось, что Emeya ускоряется медленнее, чем Tesla Model S Plaid…

Но самое печальное, что этот электрокар управляется без азарта. Да, рулевое управление здесь точное и хорошо взвешенное, однако не особенно коммуникативное, а баланс управляемости излишне нейтральный. Вероятно, принадлежность этой модели к марке Lotus вызывает завышенные ожидания. Мы надеемся, что на дороге Emeya будет как минимум не хуже Porsche Taycan, но в реальности этого не происходит. Разочарование?

А давайте на минутку представим, что у Emeya нет значка Lotus. Посмотрев на этот автомобиль с рациональной точки зрения, мы увидим красивый и вместительный седан с большим запасом хода, отличной динамикой и разумной (по сравнению с конкурентами) ценой. Другими словами, эту модель нельзя назвать спорткаром, зато можно легко рекомендовать как роскошный и быстрый электрокар. А что еще нужно тем, кому такая машина по карману?
 

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