Новый Lotus Eletre — большой 2,5 тонный электрический кроссовер, который по длине и ширине превосходит даже Mercedes S-класс. Это настолько антиLotus, что Колин Чепмен, наверное, уже перевернулся в гробу. Или наши опасения напрасны?

«Чего вы ожидали?» — спрашивает Макс Швай, старший инженер, ранее работавший в Aston Martin, а ныне руководящий центром инноваций Lotus Tech в Раунхайме. «Мы не можем строить бизнес на продажах 1500 спортивных автомобилей в год. Нам нужно повысить привлекательность бренда, расширить портфолио и установить новые стандарты с точки зрения динамики автомобиля и пользовательского опыта. И главный фактор здесь — переход на электричество».

Пользовательский опыт — это, конечно, здорово. Но для начала давайте разберемся со спецификациями. В Lotus предлагают три версии Eletre. Базовая модель (89?500 фунтов стерлингов) и S (104?500 фунтов стерлингов) используют двухмоторный привод мощностью 603 л.с. Версия R (120?000 фунтов стерлингов) выдает уже 905 л.с. и разгоняется до сотни за 2,95 с. Общим для всех вариантов является 800 вольтовая система питания и литий-ионная батарея на 112 кВт•ч, заряд которой можно поднять с 10 до 80 % всего за 20 мин при условии подключения к 350 киловаттному суперчарджеру. Обе «младшие» версии могут похвастаться максимальным запасом хода в 600 км (это если забыть про то, что ты едешь в спорткаре). Eletre R в «овощном» режиме способен проехать не более 490 км. Нужно ли говорить, что мы ни капли не расстроились, что нам на тест достался Eletre S?

Внутри электрического кроссовера нет ни малейшего следа старой школы Lotus, что хорошо. Качество отделки салона и точность подгонки деталей когда-то были проблемой для марки, но теперь об этом можно забыть. Материалы здесь действительно премиум-класса, хотя Eletre хорош не только этим. По уровню оснащения и комфорта он лучшее, что было создано Lotus. При достаточном запасе пространства для ног задних пассажиров за их спиной находится огромный багажник на 688 л, не считая дополнительного 46 литрового отсека под капотом. Это точно спорткар, а не машина для поездок в супермаркет?

Версию S отличают от «базы» приятные, но в целом необязательные элементы роскоши — такие, как доводчики дверей, активный задний спойлер, модные колеса и потрясающая аудиосистема KEF с парой дюжин динамиков и сабвуфером. Стоит ли это доплаты в 15 тыс. фунтов стерлингов — решать вам. У версии R вдобавок имеются активные стабилизаторы поперечной устойчивости, подруливающие колеса задней оси, специальные шины, а также 302 дополнительные «лошади». Пневмоподвеска, матричные светодиодные фары и проекционный дисплей входят в стандартную комплектацию всех версий. Как и информационно-развлекательная система на операционке Hyper OS с индивидуальными экранами для переднего и задних пассажиров.

Система эта не без изъянов: к некоторым элементам интерфейса нужно привыкнуть, также здесь нет тактильного или звукового подтверждения нажатия на сенсорный экран. Но все можно будет решить, просто выпустив новую прошивку. А вот проблему с хлипкими переключателями на рулевом колесе решить сложнее, хотя это и не столь критично.

Lotus Eletre — очень мощный и быстрый автомобиль, способный впечатлить вас сильнее, чем Mercedes EQE 53 AMG или BMW iX M60. Разгон до максимальной скорости 250 км/ч происходит в мгновение ока, но еще больше ошеломляет баллистическое ускорение в среднем диапазоне скоростей. При этом в поворотах вы почувствуете, как автомобиль изо всех сил пытается скрыть свой вес. Несмотря на то что центр тяжести здесь можно понизить (или поднять для бездорожья), даже не перегружая шины Pirelli, вы в большей степени ощущаете себя шкипером яхты, а не водителем. Впрочем, такое поведение характерно для многих электрических кроссоверов.

Eletre — точный инструмент, не требующий суеты. Даже на мокром покрытии он остается крайне послушным. В поворотах нет ни чрезмерной избыточной поворачиваемости, ни внезапного срыва колес передней оси, ни неожиданностей с вектором тяги. А тормоза таят в себе силу гильотины, сочетая точную обратную связь и мощное замедление. Чего еще желать фанатам «зеленых» технологий?

С точки зрения бизнеса миссия Lotus Eletre в том, чтобы помочь компании увеличить продажи с менее чем 800 машин в прошлом году до 175?000 к 2030 году. Для этого нужен как минимум еще один тип кузова и более дешевая родственная модель кроссовера. Что поделать, времена, когда двухместные спортивные автомобили продавались как горячие пирожки, давно прошли. От рыночных тенденций никуда не деться, и потому именно кроссоверам придется выполнять задачу по привлечению покупателей. Вряд ли такому раскладу обрадовался бы Колин Чепмен, но век механики заканчивается и начинается век высоких технологий, где Lotus нужно отвоевать для себя достойную нишу.