Большой подмосковный тест-драйв техники Scania нового поколения обозначил серьезнейшие намерения шведской марки по усилению позиций на российском рынке

Столь масштабную российскую презентацию от скандинавского производителя сложно припомнить. На Дмитровский полигон доставили автомобили Scania нового поколения для магистральных перевозок, строительной отрасли, горнодобывающей промышленности, лесного и коммунального хозяйств и технику на альтернативном виде топлива. Все началось с программного выступления генерального директора ООО «Скания-Русь», после чего инженеры рассказали о машинах новой генерации. Ключевым моментом стал тест-драйв сразу 15 моделей тяжелой техники шведского бренда. В качестве напарников журналистов выступили инструкторы школы водительского мастерства Scania.

Не просто грузовики

Мероприятие открыл глава ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински. Он подчеркнул, что Scania предлагает не просто коммерческую технику, а готовые решения – страхование, сервисные контракты (включая новый продукт гибкого техобслуживания FLEX), систему мониторинга автопарка FMS и программы обучения водителей.

По словам г-на Ровински, шведская марка использовала два года, прошедшие с премьеры этой техники в Европе, чтобы подготовить полный спектр модификаций, подходящих для российского рынка. «В 2016 году, на момент парижского дебюта, это был только флагманский тягач, только один тип кабины и двигатели только стандарта Euro 6. Мы хотели дождаться, когда вся линейка окажется доступна: формулы 6х6, 6х4, шасси, мусоровозы. Мы также успели сформировать обширный пакет новых услуг, программы обучения механиков, организовали новые базы запчастей», – рассказал Войцех Ровински.

За первую треть 2018 года 53% новой техники бренда в РФ отгружено с сервисными контрактами, сообщил глава российского офиса Scania, и компания намерена увеличить этот показатель. Еще одно свидетельство успеха – количество автомобилей, подключенных к системе мониторинга автопарка (FMS). Таких клиентов 92%. «Львиная доля владельцев уже понимают, что эффективность транспорта, безопасность и даже состояние водителя зависят от этих систем», – говорит генеральный директор ООО «Скания-Русь».

Полный боекомплект

Когда стоишь перед 15 тестовыми «тяжеловесами», глаза буквально разбегаются. После некоторого размышления останавливаю свой выбор на трехосном мусоровозе P320 B6х2х4NA с кабиной серии Р и надстройкой Zoeller на 19 куб. м, которую устанавливает люберецкая компания «РГ-Техно». Маневрирую на крохотной площадке с густо установленными конусами и сразу отмечаю небольшой радиус разворота и штатную камеру заднего вида, облегчающую движение задним ходом. Кстати, задняя ось здесь – подруливающая, кабина компактная и уютная, с кондиционером, отопителем и 5-дюймовым экраном мультимедиасистемы, а 9-литровый 320-сильный экономичный дизель агрегатирован с эффективной 8-ступенчатой автоматизированной коробкой Opticruise. Она же сочетается с 380-сильной версией того же мотора.

Второй испытуемый – исполинский лесовоз G500 A6x6 HZ с прицепом «Новосиб АРЗ» и надстроечными решениями WABCO. Главное впечатление за рулем этого гиганта, рассчитанного на перевозку 35 т груза, получаю от 13-литрового 500-сильного дизельного агрегата с пиком тяги уже на полке 1000–1300 об/мин. Механическая 12-ступенчатая коробка передач GRS0905R, проверенная на многих тяжелых грузовиках Scania, имеет повышающую и две понижающие передачи, а также две передачи заднего хода и отличается четкостью переключений. Все в порядке с обзорностью и управляемостью – гигант отлично слушается руля.

Испытания же строительных моделей проходили на разных типах дорог – асфальте, имитирующем серпантин и уклоны, и внедорожных участках. Полноприводные самосвалы повышенной проходимости с кабинами серий P и G и колесной формулой 6х6 показали себя настоящими универсалами, способными обеспечить комфортную езду как на равнинной, так и на рельефной местности. Причем в обоих случаях с максимальной экономией топлива.

Чувство премиума

А вот и ключевой пункт программы – знакомство с флагманским магистральным тягачом S500 A4х2NA с полуприцепом рефрижераторного типа Kogel, задней пневматической подвеской, 13-литровым 500-сильным дизелем Euro 5 и 12-ступенчатым «роботом» Opticruise. Об этой новинке хочется говорить подробно и с придыханием. Чего стоит одна только кабина – самая большая и высокая в линейке, отделанная едва ли не на порядок более качественными материалами, чем у предшественника, с отличной эргономикой и широкими спальными местами!

В движении сразу обращаю внимание на высокую плавность хода и отменную шумоизоляцию. «Умный» Opticruise позволяет держать мотор в оптимальном диапазоне оборотов, адаптивный круиз-контроль экономит силы водителя и сберегает топливо, есть также системы конт-роля рядности и автоматического торможения, а ретардер имеет ручной и автоматический режимы. Словом, тягач представляется мне без натяжки премиальным автомобилем и интеллектуалом. Хотя то же самое, по сути, можно сказать обо всех новых моделях шведской марки. С ними Scania сделала огромный шаг вперед в сторону клиентов, ценящих эффективность и комфорт.