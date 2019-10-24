Задумывались ли вы о том, как логистическая система мегаполиса влияет на наше экологическое благополучие? Среди всех известных человечеству способов перемещения грузов больше всего вопросов у экологов вызывают автомобильные перевозки: в современном мире большинство грузовиков все еще заправляют дизельным топливом, а кроме того, они производят шум, создают пробки и ускоряют износ асфальта. И все же человечеству будет трудно найти им замену — а значит, пришла пора сделать эту отрасль более «зеленой».



ДОСТАВКУ ТОВАРОВ ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ сторонники инновационного развития хотели доверить дронам — но пока наступление эры беспилотников тормозят недостаточная надежность технических решений и отсутствие законодательной базы. И если законы для беспилотных перевозок еще только пишутся, то по вопросу сокращения влияния транспорта на окружающую среду и устойчивого экологического развития юридические решения были приняты еще в начале 2000-х. А в 2015 году им на смену пришли «17 глобальных целей устойчивого развития до 2030 года» — программа, разработанная ООН для того, чтобы краткосрочные цели нынешнего поколения не повлияли на то, в каких условиях будут реализовывать свои цели наши потомки. И речь не только об уровне загрязнения, хотя это первым приходит на ум.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ — необходимый мотор современной жизни, особенно в городе. Перевозки составляют динамичную ткань городской жизни: существование города без них немыслимо, но в отсутствие грамотного исследовательского подхода к их управлению и планированию эти потоки могут оказать и неблагоприятный эффект. Учитывая, что доля транспорта в изменении климата — 14%, а автомобили — второй по числу выбросов вид грузового транспорта после самолетов, трудно переоценить их влияние на повседневную жизнь. Производители грузового транспорта сегодня не просто машиностроители, но еще и изобретатели устойчивых транспортных решений, посредник между экологическими новшествами и интересами клиентов. И речь отнюдь не только об огромных грузовиках на международных трассах, но и о перевозках регионального уровня и муниципальной технике, без которой невозможно самое базовое обслуживание города — например, вывоз мусора. Снизить экологический эффект от таких разных транспортных потоков помогает только комплексный подход: технические решения с учетом конкретных условий на той или иной территории и перестройка всех логистических схем. Например, эксперты шведской транспортной компании Scania убеждены, что доставка товаров должна подчиняться совсем другому расписанию, чем сегодня, — чтобы не нагружать дополнительно городские системы в час пик.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, таких как использование альтернативного топлива, не только снижает экологический «след», но и зачастую делает перевозки более эффективными. На дальних расстояниях внедрение газа уже идет полным ходом, например, из всех машин на газовом топливе у Scania больше всего именно тягачей — и в российском контексте преимущества этих транспортных средств уже оценили, несмотря на высокие налоги, которыми облагаются транспортные средства на газе при покупке. В России, где только грузовики Scania потребляют около 30 миллионов кубометров газа ежегодно, компания дает возможность брать транспортные средства на газовом топливе в аренду — к 2023 году объемы этого альтернативного сегмента должны вырасти, согласно прогнозам экспертов, в 15–20 раз. Благодаря широкому внедрению экологических решений Scania в России за восемь месяцев с начала 2019 года выбросы CO2 в атмосферу сократились на 3 тысячи тонн. Этот объем газа примерно равен объему выбросов, который перерабатывают 3 тысячи деревьев в течение своей жизни.

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ оказывает не только сам транспорт, но и вся связанная с ним инфраструктура, в том числе и дорожная. И, к сожалению, несмотря на большие перспективы России по переходу на альтернативное топливо и богатые газовые ресурсы, пока в стране недостаточно экологичных заправок. К 2020 году несколько топливных компаний пообещали обеспечить газовыми заправками трассу Москва — Санкт-Петербург, так что развитие инфраструктуры для экологичного транспорта не стоит на месте и, можно надеяться, быстро придет и в регионы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ появляется в российских регионах быстрее, чем обеспечивающие ее нужды заправочные станции. В регионе Кавказских Минеральных Вод муниципальное руководство сделало выбор в пользу экологически устойчивой техники — мусоровозы Scania не только отвечают современным экологическим стандартам «Евро-5» и «Евро-6», но еще и очень эффективны для переработки отходов благодаря нескольким режимам прессования. К тому же они оказались лучше всего адаптированы к региональным условиям старинных курортных городов с узкими улочками: специальная подвеска позволяет разворачиваться даже в плотной застройке, а уровень шумового загрязнения остается совсем низким.

ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ — это не только эффективность и снижение загрязнения, это постоянно растущие требования к безопасности и технологические вызовы. Транспортное средство без водителя на электричестве, которое днем становится автобусом, а ночью, меняя кузов, обеспечивает вывоз отходов, — такой концепт Scania представила летом 2019 года — пока остается лишь экспериментом, а вот экологически чистый автобус на биометане обслуживает общественный транспорт Бристоля уже пять лет. Такие решения доступны и в горно- и лесодобывающих отраслях, и в сельском хозяйстве. Безопасность транспорта важна не только в экологическом, но и в повседневном смысле — и она возрастает за счет систем умного слежения (FMS). Подключенными к единой системе автомобилями можно эффективно управлять из офиса — пока это в основном преимущество для бизнеса, но вполне можно представить себе его перспективы в управлении городским транспортом. Ежегодный рост использования экологического транспорта в городах во всем мире (к середине 2020-х большинство европейских городов планирует запретить въезд в черту города автомобилям на дизельном топливе) вселяет надежду — и не только на сохранение природы, но и на глобальные преобразования, которые изменят жизнь городов, сделав их чище и безопаснее.