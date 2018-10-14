В России набирают темп продажи магистральных тягачей Scania нового поколения. Мы познакомились с такой техникой и выяснили, что шведские грузовики совершили огромный скачок в сфере эффективности, комфорта, экономичности и электронных ассистентов

Работы над магистральным тягачом нового поколения продолжались более десяти лет и стоили шведской марке 2 млрд евро – это крупнейшая инвестиция за 127-летнюю историю Scania. В 2016 году долгожданная новинка дебютировала на специальном мероприятии в Париже, летом 2017 года три тягача Scania S 500 нового поколения были переданы российским клиентам компании, и вот теперь начинаются массовые продажи флагманской модели.

Во время презентации поколения Next глава ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински рассказал о причинах отсрочки показа полного модельного ряда Scania. Как выяснилось, шведская марка стремилась подготовить весь спектр моделей и модификаций, подходящих для нашего рынка. «Мы также использовали это время для формирования обширного пакета новых услуг, обучения механиков и организации складов запчастей», – пояснил «Автопанораме» г-н Ровински.

Всесторонний подход

Тягач новой генерации – это прежде всего кабина. Точнее, несколько типов кабин. Главное новшество связано с появлением флагманской модификации серии S с абсолютно ровным полом и увеличенной колесной базой. У всех кабин (а это серии R, S, G и P) расширились варианты значений по длине и высоте, появились также укороченные исполнения со спальными местами. Всего благодаря исповедуемой Scania модульной системе возможны 24 модификации кабин, адаптированных под разные запросы клиентов.

Каркас кабин разрабатывался сотрудниками Scania при содействии специалистов Porsche Engineering. Основной вклад немцев – силовая структура, изготовленная из высокопрочной стали. Дизайнеры Scania, в свою очередь, кардинально переработали экстерьер и интерьер кабины, усилив премиальное звучание.

Впрочем, акцент при разработке экстерьера был сделан на аэродинамику, что напрямую связано с задачей повышения экономичности. Водитель может самостоятельно отрегулировать угол наклона обтекателя при помощи рычага на тыльной стенке кабины, подогнав таким образом «голову» под любые типы прицепов. Особое внимание уделено архитектуре дворников, зеркал заднего вида и оптики. В итоге общая экономия топлива от комплекса аэродинамических нововведений составила 5%.

Как дома

Во всех кабинах новой линейки стало заметно просторнее, интерьер же топовой кабины S – настоящие хоромы. Внутренняя высота достигла 207 см, длина увеличилась на 10 см (до 200 см). Одновременно радикально улучшилось качество отделочных материалов. Забираюсь в высокую S-кабину магистрального тягача S500 (4x2) с полуприцепом Kogel – и оказываюсь в царстве мягкого пластика и качественной кожи. Атмосфера при этом подчеркнуто домашняя – светильники с медленным затемнением, кофеварка, мультимедиа с 7-дюймовым экраном, холодильник, микроволновка, множество USB-входов и розеток на 12 В.

Спальное место – отдельная тема. Длина полки составляет внушительные 215 см, а ширину можно увеличить до 100 см, раздвинув полку на 20 см. На опциональную верхнюю «лежанку» ведет удобная выдвижная лесенка.

Водительская зона при этом еще и высокотехнологична. «Приборка» и сенсорный экран в консоли имеют сочные цвета и современную графику. Шикарное водительское кресло с пневмоподвеской предлагает несколько вариантов настройки демпфирования. «Умный» 12-ступенчатый «робот» Opticruise дает возможность держать 13-литровый 500-сильный дизель Euro 5 в оптимальном диапазоне оборотов, адаптивный круиз-контроль экономит силы водителя и сберегает топливо. Есть также системы контроля рядности и автоматического торможения, а ретардер имеет ручной и автоматический режимы.

Мечта «дальнобойщика»

Тест-драйв по территории автополигона позволил почувствовать себя профессиональным «дальнобойщиком». Этим ребятам наверняка понравится отличная обзорность из кабины (спасибо стойкам уменьшенной ширины и сразу шести широкоугольным зеркалам). Махина с максимальной массой 42 т и длиной 17 м легко трогается, а уже с 1000 об/мин ощущается сочная дизельная тяга. Модернизированный «робот» быстро и плавно переключает передачи, удерживая мотор в зоне оптимальных оборотов. Характер ускорения, кстати, здесь удобно варьировать, выбирая клавишей на руле режимы Economy, Standard или максимально производительный Power.

Заезжаю колесами правого борта на брусчатку. Препятствие прохожу очень мягко – свою лепту вносит в том числе новая задняя пневматическая подвеска. Управляемость же в сравнении с предшественником стала заметно острее, сказались увеличение межосевого расстояния кабины, перенастроенные шасси и рулевое управление, более низкий центр масс.

И еще одно важное наблюдение – фантастический звуковой комфорт! Шумоизоляция улучшена радикально за счет более жесткой конструкции кабины, оптимизации аэродинамики, модернизации моторов и увеличения числа изолирующих матов. Как ни крути, а машина получилась очень комфортабельная, эффективная и высокотехнологичная.