Как сделать один из самых продаваемых электромобилей в мире еще лучше? Именно с такой задачей столкнулась инженеры Tesla, работая над обновлением своего бестселлера, седана Model 3

Обновления Tesla Model 3 ждали фанаты марки по всему миру. Чтобы подогреть интерес, компания присвоила рестайлингу «кодовое название» Project Highland и показала первые прототипы еще в 2023 году. Но сейчас, когда этот седан вышел на британские дороги, мы можем детально разобраться во всех нюансах американской новинки.

Изменений на самом деле не так много: это скорее эволюция, чем революция. Из самых очевидных — новые узкие фары и носовая часть с улучшенной аэродинамикой, которые делают облик Model 3 чуть более утонченным. То же касается и задней части, где установлены новая крышка багажника и тонированные С-образные фонари. Габариты седана после рестайлинга практически не изменились: длина подросла на 26 мм.

Коэффициент лобового сопротивления новинки уменьшился с 0,225 до 0,219. Также, по данным Tesla, уровень аэродинамических шумов снижен на 30%. Другие усовершенствования, направленные на понижение уровня шума в салоне, включают двойные звукопоглощающие стекла, новые втулки подвески и более герметичные уплотнители дверей.

Базовая заднеприводная 283 сильная версия теперь имеет запас хода 513 км и ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,8 с. Модификация Long Range с полным приводом и двумя моторами отдачей 498 сил может отъехать от розетки на 629 км, разгоняясь до сотни за 4,2 с. Есть еще двухмоторная версия Performance мощностью 517 л.с., набирающая первую сотню за три секунды, но у нее запас хода 476 км.

Батареи остались прежними: базовая версия использует аккумулятор емкостью 57,5 кВт⋅ч, другие модификации имеют резерв на 79 кВт⋅ч. Так что все улучшения запаса хода связаны исключительно с повышением аэродинамической эффективности и программными доработками модели.

Технологии, безусловно, являются сильной стороной обновленной Tesla Model 3, но и вождение этого седана может доставить удовольствие. Подвеска здесь жесткая, но достаточно энергоемкая — в этом отношении новинка, безусловно, лучше, чем Polestar 2. Рулевое управление острое, что наделяет автомобиль маневренностью, которую обычно не ассоциируешь с 1800 килограммовым седаном. Усилие на руле можно менять, и наиболее приятным нам показался самый жесткий режим Track.

На ходу вылезло несколько эргономических недостатков. Толстые передние стойки заметно перекрывают обзор, а руль показался неудобным. Раздражала и тонировка вокруг фронтальной камеры в верхней части лобового стекла, которая также закрывает обзор.

Уже при подходе к машине становится очевидно, что она работает иначе. Привычного ключа нет, вместо него для разблокировки дверей используется RFID-карта или ваш смартфон. В ходе теста нам пришлось слишком часто проводить картой вверх и вниз по средней стойке, чтобы найти «секретное место», а затем повторять этот процесс внутри, прикладывая карту к центральной консоли, прежде чем автомобиль мог распознать метку и тронуться с места. Это кажется шагом назад по сравнению с традиционным бесключевым брелоком Tesla Model S.

Салон лаконичный и приятный — если вы предпочитаете управлять всем с сенсорного экрана. Здесь нет кнопок, только пара роликов на рулевом колесе, четыре клавиши стеклоподъемников на двери и обычные электроприводы регулировки спинки и подушки сиденья. К счастью, обновленный медиацентр отличается исключительной четкостью 15,4 дюймового экрана и безупречной логикой меню, а также лучшей из доступных навигаций. И хотя он по-прежнему несовместим с Apple CarPlay или Android Auto, вы не будете по ним скучать.

На руле появились новые переключатели указателей поворота — на ходу они работают отлично. Качество отделки стало лучше, и оно более чем приемлемое за эти деньги. На заднем диване неожиданно просторно благодаря продуманной форме центральной консоли с местом для ног среднего пассажира. Однако, если задние седоки будут ростом выше 180 см, их головы окажутся в опасной близости к панорамной крыше, и, если водитель будет слишком увлекаться в поворотах, есть реальный риск приложиться макушкой о боковые выступы в потолке.

Благодаря обновлениям Project Highland, которые увеличили запас хода, улучшили ходовые качества и сделали салон тише, Tesla Model 3 стало еще проще сохранить лидерство в классе. И это мы еще не берем в расчет более низкую цену, чем у конкурентов, а также наличие сети зарядных станций Tesla Supercharger. Так что, если говорить о покупке электромобиля, то лучше варианта по-прежнему не найти. А конкурентам стоит подумать, что еще можно улучшить, так как они пока недотягивают до планки, заданной компанией Илона Маска.

