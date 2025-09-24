Tesla намекнула на выпуск полноразмерного кроссовера Cyber и компактного Cybertruck

Судя по последним заявлениям, компания рассматривает выпуск сразу двух новых моделей: полноразмерного кроссовера Cyber и компактного пикапа Cybertruck

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен отметил, что оба проекта действительно находятся на рассмотрении. По его словам, компания работает над множеством инновационных идей и в том числе над вышеупомянутыми моделями.

Слухи подогревает и недавний промо-ролик Tesla, где зрители разглядели силуэт, подозрительно напоминающий кроссовер на базе Cybertruck. Однако, еще в начале года в документах Tesla указывалось, что стальной каркас Cybertruck не будет использоваться в других моделях бренда. Вероятнее всего, будущий полноразмерный кроссовер будет только похож по дизайну с электропикапом.

Что касается компактного Cybertruck, то информация о нем поступала лично от Илона Маска еще в 2019 году. Однако проект, вероятно, отложили из-за пандемии. Из-за больших размеров Cybertruck, модель не получила должной популярности в Азии, как считает руководство компании. Поэтому, выпуск компактной версии мог бы повысить продажи в этом регионе и снять вопросы у местных регуляторов касательно габаритов пикапа.

