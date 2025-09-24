Автомобильный портал Motorpage
24 сен 2025

Tesla намекнула на выпуск полноразмерного кроссовера Cyber и компактного Cybertruck

Tesla намекнула на выпуск полноразмерного кроссовера Cyber и компактного Cybertruck
Автор фото: фирма-производитель

Судя по последним заявлениям, компания рассматривает выпуск сразу двух новых моделей: полноразмерного кроссовера Cyber и компактного пикапа Cybertruck

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен отметил, что оба проекта действительно находятся на рассмотрении. По его словам, компания работает над множеством инновационных идей и в том числе над вышеупомянутыми моделями.

Слухи подогревает и недавний промо-ролик Tesla, где зрители разглядели силуэт, подозрительно напоминающий кроссовер на базе Cybertruck. Однако, еще в начале года в документах Tesla указывалось, что стальной каркас Cybertruck не будет использоваться в других моделях бренда. Вероятнее всего, будущий полноразмерный кроссовер будет только похож по дизайну с электропикапом.

Что касается компактного Cybertruck, то информация о нем поступала лично от Илона Маска еще в 2019 году. Однако проект, вероятно, отложили из-за пандемии. Из-за больших размеров Cybertruck, модель не получила должной популярности в Азии, как считает руководство компании. Поэтому, выпуск компактной версии мог бы повысить продажи в этом регионе и снять вопросы у местных регуляторов касательно габаритов пикапа.
 

При написании новости использовалась информация:
teslarati

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Emgrand (2023)

Geely отзывает в России почти 18 тысяч седанов Emgrand из-за риска повреждения топливного бака

24 сентября 2025
Lotus Eletre (2023)

В Китае замечен гибридный Lotus Eletre

24 сентября 2025
Subaru Legacy (2023)

Subaru Legacy уходит на покой спустя 36 лет производства

24 сентября 2025

В Подмосковье запустили новый участок будущего дублера МКАД

23 сентября 2025

Конституционный суд займется правовой коллизией в делах о ДТП с тяжелыми последствиями

23 сентября 2025
Xiaomi SU7 (2024)

Xiaomi отзывает треть всех SU7 из-за сбоев в работе автопилота

23 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"

Написано новостей:

3 6 3 8 2