Я опять что-то не понимаю. Впрочем, последнее время — это мое нормальное состояние, которое частенько возникает после просмотра новостей. Причем, не только политических, но и автомобильных, тоже. На этот раз меня озадачило сообщение о том, что компания Tesla обогнала по уровню капитализации концерн Ford…

И это не шутка, первое апреля давно миновало: биржевые аналитики, действительно, подсчитали, что Ford со всеми, прошу прощения, потрохами стоит $46,14 млрд., а компания Илона Маска аж $46,67 млрд., уступая на автомобильном рынке лишь замшелому гиганту General Motors.

Кто-то из коллег по этому поводу даже успел съязвить, что за 14 лет своего существования Tesla добилась большего, чем Ford за 113… Ну, не знаю. Возраст, на мой взгляд, тут не показатель. Я больше склонен ориентироваться на другие цифры. Например, на объемы выпущенных и проданных машин. А что еще лучше может характеризовать автопроизводителя? Так вот, за прошлый год с конвейеров предприятий Ford по всему миру сошли 6 235 000 автомобилей. Специально пишу эти миллионы со всеми нулями, чтобы вы, пересчитав их, почувствовали, как это много! Tesla, в свою очередь, немножко не дотянула до установленного ей же самой плана, и вместо обещанных 80 000 машин сделала всего 76 230. Ну, наверное, тоже не мало. Особенно, если сравнивать, например, с одним только калужским сборочным предприятием компании Volkswagen. Или все же маловато, если с питерским заводом Hyundai? Но, по сравнению с Ford, разница колоссальная: Tesla выпустила в 8 000 раз меньше автомобилей. Повторяю, по буквам - в восемь тысяч раз! Скажите мне, могут ли компании, объемы выпуска которых различаются в 8 000 раз одинаково стоить? Наверное, могут, если одна из них производит булавки, а другая, например, велосипеды. Шесть миллиардов булавок против 8 000 велосипедов – чем не паритет? Но в нашем случае обе компании делают автомобили. Разные, согласен. Но, автомобили!

Кстати, не надо забывать и тот факт, что Ford только в Америке создал более 200 000 рабочих мест. Данных о том, сколько еще народу работает на эту корпорацию по всему миру я не нашел. Думаю, что много, если учесть тот факт, что у компании сейчас есть около 90 действующих предприятий, расположенных в 20 странах мира. На Tesla, согласно данным американского портала statista.com, трудятся чуть менее 18 000 человек. Повторяю свой вопрос: могут ли одинаково стоить столь несравнимые как по объемам производства, так и по материальным активам предприятия?

Выходит, что могут. Оптимисты утверждают, что мы живем в новом мире, в котором автомобили, которые выпускает Ford, скоро станут никому не нужны. Вот-вот, совсем скоро, буквально завтра! В подтверждение этого тезиса они приводят статистику, свидетельствующую о том, что Ford уже теряет свое положение и на рынке и терпит убытки. Причем, немаленькие - $800 млн. по итогам прошлого года. Ну и что? В нынешний кризисный период – это нормально. Tesla тоже закончила год с убытками, они, кстати, тоже впечатляющие: без малого $700 млн…

Но, похоже, убытки Tesla никого не пугают. Им есть оправдание – а что вы хотели от молодой, быстрорастущей компании, которая строит предприятия, осваивает и разрабатывает новые технологии и т.д. Вот, построят, освоят и тогда… Что тогда? Если верить оптимистичным прогнозам представителей самой компании, в 2018 году Tesla обещает выпустить 500 000 автомобилей. Много, но, во-первых, все равно в 12 раз меньше, чем Ford, а во-вторых, обещать – не значит жениться. Поживем – увидим. Это, подчеркиваю, мое личное мнение. Возможно, я ошибаюсь, но инвесторы, похоже, склонны этим обещаниям верить. И это именно их, а не какие-либо другие активы компании, они оценивают в $46,67 млрд. Что ж, торговать обещаниями – хороший бизнес. Правда, нечто подобное мы уже неоднократно видели. Лично мне больше всего запомнился тот момент, когда сапоги жене уже справил и теперь очередь за шубой. А потом, мол, можно будет и о доме подумать. Дом в Париже? Почему бы нет, Лёня!