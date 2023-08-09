JAC T8 Pro, официальная цена в России

Китайская компания JAC опубликовала стоимость пикапа T8 Pro для российского рынка

Автомобиль будет доступен в единственный комплектации Full Extra, оценивающейся от 2 820 000 рублей. Однако покупателю на выбор будут предложены два силовых агрегата. В первом случае - это дизельная «четверка» объемом 2.0 л. (139 л.с. и 320 Нм). А во втором - бензиновая «турбочетверка» объемом 2,4 л. (204 л.с. и 320 Нм). Оба мотора комплектуются 6-ступенчатой «механикой». Привод - передний.

Напомним, что JAC T8 Pro дебютировал в 2018-м году и фактически является модификацией младшего пикапа JAC T6. В России появится версия с двумя рядами сидений. Размер грузового отсека: 1520х1520х470 мм. А сама грузоподъемность - 900 кг.