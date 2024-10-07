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7 окт 2024

Jetour показал гибридный кроссовер T1, который ждут в России

Jetour показал гибридный кроссовер T1, который ждут в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Jetour опубликовала изображения нового гибридного кроссовера T1 (на родине Shanhai T1). Автомобиль появится в продажи на родине до конца текущего года, а уже в 2025 его представят и на российском рынке

Jetour T1 внешне очень похож на старшую модель T2. Здесь идентичная оптика, которая у T1 соединяется по всей ширине кузова, и прямоугольная решетка радиатора. Точные габариты кроссовера: 4706/1967/1845 мм., при колесной базе в 2810 мм. Углы въезда и съезда равны 27 и 25 градусов соответственно. Снаряженная масса - 1962 кг (2000 кг с багажной платформой на крыше). Внутри все также как и у T2. На передней панели установлен 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая “приборка”. Работает информационно-развлекательная система на чипе  Qualcomm Snapdragon 8155.

В Китае T1 будет продаваться с гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 л.с. Емкость аккумулятора - 26,7 кВт*ч. Запас хода на электротяге 117 км, а в гибридном режиме 1400 км. Заявленный средний расход 1,08 л. на 100 км. В России, с другой стороны, T1 будет комплектоваться только 2,0-литровым двигателем без дополнительного электромотора. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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