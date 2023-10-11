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11 окт 2023

Компания Jetour планируем “прописать” свои автомобиль в России

Компания Jetour планируем “прописать” свои автомобиль в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour, входящая в концерн Chery, намерена организовать локализованное производство своих моделей в России

Пока нет точной информации о том, собирается ли Jetour построить собственный завод или задействовать уже существующие производственные мощности потенциальных партнеров в России. Напоним, что модельный ряд китайской марки, который официально представлен в России, состоит из кроссоверов X90 Plus, X70 Plus и Dashing.

Официальные лица Jetour не разглашают, какая модель имеет большие шансы на производство в России. Более того, компания планируют привезти новые модели в нашу страну. До конца года в продаже должна появиться гибридная модификация Dashing под названием i-DM, а в следующем году на рынок выйдет внедорожник Traveler, который у нас будет продаваться как Jetour T2.

При написании новости использовалась информация:
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