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13 мар 2024

В Китае показали гибридный Jetour T2

В Китае показали гибридный Jetour T2
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetour рассекретила гибридную модификацию кроссовера Traveler, которая на родине будет известна, как Shanhai T2. У нас автомобиль недавно официально представили под названием Jetour T2

Под капотом 1,5-литровый турбированный мотор на 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента, работающий в паре с двумя электродвигателями (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность всей гибридной силовой установки составляет 381 л.с. и 610 Нм. Емкость аккумулятора - 43,24 кВт*ч. Максимальный запас хода на электротяге составит 208 км, а в гибридном режиме - 1300 км.

Изменений во внешности и в салоне не наблюдается. Габариты также практически полностью соответствует бензиновой версии: длина - 4785 мм., ширина - 2006 мм., высота - 1875 мм., а колесная база - 2800 мм. Высота только на 5 мм ниже, вероятно, из-за более тяжелой установки.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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