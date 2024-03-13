В Китае показали гибридный Jetour T2

Китайская компания Jetour рассекретила гибридную модификацию кроссовера Traveler, которая на родине будет известна, как Shanhai T2. У нас автомобиль недавно официально представили под названием Jetour T2

Под капотом 1,5-литровый турбированный мотор на 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента, работающий в паре с двумя электродвигателями (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность всей гибридной силовой установки составляет 381 л.с. и 610 Нм. Емкость аккумулятора - 43,24 кВт*ч. Максимальный запас хода на электротяге составит 208 км, а в гибридном режиме - 1300 км.

Изменений во внешности и в салоне не наблюдается. Габариты также практически полностью соответствует бензиновой версии: длина - 4785 мм., ширина - 2006 мм., высота - 1875 мм., а колесная база - 2800 мм. Высота только на 5 мм ниже, вероятно, из-за более тяжелой установки.