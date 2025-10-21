Автомобильный портал Motorpage
Госдума не поддержала резкое ужесточение штрафов за шумные автомобили

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект, предусматривавший увеличение штрафа за превышение уровня шума транспортных средств с 500 рублей до 20 тысяч

Инициатива принадлежала группе депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документ предлагал в 40 раз повысить ответственность для водителей автомобилей и мотоциклов, а также ужесточить наказание для должностных лиц, допустивших эксплуатацию слишком громких машин. Размер штрафа для них должен был составить от 20 до 30 тысяч рублей.

Авторы законопроекта объясняли идею заботой о комфорте горожан и стремлением снизить шумовое и экологическое загрязнение. Однако в профильном комитете указали на отсутствие конкретных обоснований столь радикального повышения и отметили, что предложенные поправки затрагивают не только наземный, но и воздушный и водный транспорт.

