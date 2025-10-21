Porsche запатентовала двигатель W18 с тремя турбинами

Компания Porsche запатентовала новый W-образный двигатель внутреннего сгорания. Согласно документам, опубликованным в патентном бюро, инженеры разработали агрегат, который может иметь 9, 15 или 18 цилиндров

В отличие от двигателей от Bugatti с двумя узкими V-образными блоками, двигатель Porsche представляет собой три прямолинейных ряда цилиндров, объединенных общим коленчатым валом. Такая схема позволила разместить систему выпуска между рядами, а впуска — сверху. Главное преимущество конструкции — это эффективная система охлаждения, что, по задумке, должно положительно повлиять на мощность и экономичность. При этом производитель рассматривает вариант установки трех турбокомпрессоров — по одному на каждый ряд цилиндров. В итоге W18 с тремя турбинами будет по длине сопоставим со стандартным рядным шестицилиндровым мотором.

Объем и мощность мотора не сообщается. К тому же пока неизвестно, появится ли он на серийных моделях. Многие подобные разработки создаются исключительно для защиты интеллектуальной собственности, а не для немедленного внедрения. Тем не менее факт регистрации такого патента показывает, что Porsche не собирается окончательно прощаться с двигателями внутреннего сгорания.