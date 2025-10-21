Chery представила твердотельную батарею с рекордным запасом хода 1500 км

Chery представила в Китае первый собственный прототип твердотельной батареи с плотностью энергии 600 Втч на кг. Это один из самых высоких показателей среди китайских автопроизводителей и потенциально позволяет электрокарам проезжать до 1500 км без подзарядки

Разработкой занимается институт Chery Solid-State Battery Research Institute. В новом элементе применен полимерный твердый электролит и катод на основе лития и марганца. По расчетам инженеров, в реальных условиях пробег составит около 1300 км, что вдвое превышает возможности современных литий-ионных батарей.

Во время испытаний аккумулятор показал не только высокую энергоемкость, но и исключительную устойчивость к повреждениям. Его пробивали гвоздями и сверлили, однако батарея не задымилась и не загорелась, сохранив работоспособность.

Пилотный запуск технологии запланирован на 2026 год, а серийное производство — на 2027-й. В случае успешной реализации Chery сможет опередить конкурентов BYD и CATL, которые также рассчитывают начать мелкосерийное производство своих твердотельных батарей в тот же период.

