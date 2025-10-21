Автомобильный портал Motorpage
21 окт 2025

Chery представила твердотельную батарею с рекордным запасом хода 1500 км

Chery представила твердотельную батарею с рекордным запасом хода 1500 км
Автор фото: из открытых источников

Chery представила в Китае первый собственный прототип твердотельной батареи с плотностью энергии 600 Втч на кг. Это один из самых высоких показателей среди китайских автопроизводителей и потенциально позволяет электрокарам проезжать до 1500 км без подзарядки

Разработкой занимается институт Chery Solid-State Battery Research Institute. В новом элементе применен полимерный твердый электролит и катод на основе лития и марганца. По расчетам инженеров, в реальных условиях пробег составит около 1300 км, что вдвое превышает возможности современных литий-ионных батарей.

Во время испытаний аккумулятор показал не только высокую энергоемкость, но и исключительную устойчивость к повреждениям. Его пробивали гвоздями и сверлили, однако батарея не задымилась и не загорелась, сохранив работоспособность.

Пилотный запуск технологии запланирован на 2026 год, а серийное производство — на 2027-й. В случае успешной реализации Chery сможет опередить конкурентов BYD и CATL, которые также рассчитывают начать мелкосерийное производство своих твердотельных батарей в тот же период.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Porsche запатентовала двигатель W18 с тремя турбинами

21 октября 2025

Mercedes-Benz наняла робособаку Boston Dynamics для контроля производства в Дюссельдорфе

21 октября 2025

Госдума не поддержала резкое ужесточение штрафов за шумные автомобили

21 октября 2025
Cadillac CT5 (2025)

Cadillac завершает выпуск CT4, но готовит новое поколение CT5

20 октября 2025

Путин предложил Трампу связать Россию и Аляску подводным тоннелем

20 октября 2025
Kia

Kia готовит новый электрический автомобиль

20 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U75 Plus - vgv u75 plus (2025) два, а не полтора Тест драйв
20 октября 2025

VGV U75 Plus
"Два, а не полтора"
Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем
Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности
Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 7 1