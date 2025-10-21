Автомобильный портал Motorpage
21 окт 2025

Количество закрывшихся дилерских центров в России превышает число новых

Автор фото: из открытых источников

За девять месяцев 2025 года число автосалонов в стране уменьшилось на 125 и составило 4036 торговых точек. За этот период открылись 513 новых шоурумов, но 638 прекратили работу

Наиболее заметные изменения произошли в китайском сегменте, где продолжается процесс переформатирования дилерских сетей. Из 2,6 тысячи центров марок из КНР за отчетный период открылись 403 и закрылись 491 точка.

При этом на рынке появились новые игроки, в которых дилеры охотно инвестируют. Это бренды Li Auto, Avatr и Rox, недавно получившие официальный статус в России. Также сохраняется интерес к маркам, обеспечивающим стабильную прибыль и имеющим свободные франшизы, среди них Haval Pro, Changan, Chery и Foton.

Лидером по числу новых открытий стала марка Solaris, увеличившая сеть на 54 салона до 130. Далее идут KGM с приростом в 43 центра и китайский Li Auto, прибавивший 35 шоурумов.

Доля китайских брендов в структуре российской дилерской сети по итогам трех кварталов составила 64% против 65% годом ранее. Самые обширные сети среди китайских производителей остаются у Chery — 216 центров, Geely — 212 и Changan — 196. По уровню продаж на один салон лидером рынка признан Haval.

