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7 ноя 2017

Быстрейший автомобиль на земле: рекорд Bugatti пал

Быстрейший автомобиль на земле: рекорд Bugatti пал
Автор фото: фирма-производитель

Производителей суперкаров, способных разогнаться свыше 350 км/ч в мире не так уж и много: большинство производителей, таких как Ferrari или McLaren все же делают ставку не на абсолютную скорость, а на баланс динамики, управляемости и скорости.

Но небольшие производители в числе основного конкурентного преимущества приводят именно максимальную скорость. Уже много лет битву за абсолютный рекорд среди дорожных автомобилей ведут три компании: Bugatti, Hennessey и Koenigsegg. До недавних пор официальный абсолютный рекорд скорости принадлежал именно французам: купе Bugatti Veyron Super Sport сумело разогнаться до 429,7 км/ч.

Это очень раздражало и американцев из Hennessey и шведов из Koenigsegg. Последние решили ударить первыми. В Неваде на перекрытой дороге суперкар Agera R сумел установить новый рекорд скорости: 447,24 км/ч. Замеры проводились по официальной методике: два заезда по одному в каждую сторону для учета ветра. Скорость фиксировалась прибором Racelogic Box HD. За рулем суперкара находился заводской пилот Никлас Лилья. Во втором заезде ему удалось разогнать машину аж до 457 км/ч.

В Bugatti говорят, что их новый 1500-сильный суперкар Chiron способен разогнаться до 460 км/ч, но пока Michelin не подготовил спецальные шины, которые бы гарантировали безопасность на такой скорости, так что зафиксированная максимальная скорость машины пока равна 417 км/ч. Впрочем, оба европейских гиперкара померкнут, если Hennessey Venom F5 действительно сможет разогнаться до обещанных создателями 482 км/ч…

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При написании новости использовалась информация:
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