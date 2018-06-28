Шведская компания Koenigsegg известна в качестве производителя «самых-самых» суперкаров: самых мощных, самых быстрых и самых дорогих. Но новинками она своих поклонников радует не часто.

Тем отраднее анонс нового суперкара, который придет на смену Agera RS. По словам представителей компании, будущая новинка будет ориентирована на использование на гоночном треке, а не на дорогах общего пользования.

Машину решили не оснащать гибридной силовой установкой и революционной бесступенчатой трансмиссией Direct Drive. Вместо этого она получит 5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и роботизированную коробку, переключения передач которой производится с помощью подрулевых лепестков.

На Koenigsegg Agera RS 5-литровый V8 выдавал 1360 л.с., но для нового суперкара двигатель модернизируют, его мощность вырастет.

Несмотря на то, что шведы опубликовали единственный тизер будущего суперкара, заказы на него уже принимаются. Публичный дебют новинки состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве.

