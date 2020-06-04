Koenigsegg и Polestar намекнули на совместный проект

Polestar и Koenigsegg, объявили о некоем совместном проекте, не вдаваясь при этом в детали. Представлены лишь фотосессия двух суперкаров и несколько громких лозунгов

Анонс в социальных сетях сопровождается фразами: «Грядет нечто захватывающее» и «Что-то интересное происходит на западном побережье Швеции», и совместной фотосессией гибрида Koenigsegg Gemera и электрического шоу-кара Polestar Precept.

Что в понимании шведов значит «захватывающее», пока неизвестно. Возможно, речь идет о каком-то единичном проекте или, — и это выглядит более вероятным, — о долгосрочном стратегическом партнёрстве. У компаний есть несколько вероятных точек соприкосновения: во-первых, это электрификация, куда входят и технологии производства тяговых батарей, и электромоторов; во-вторых, композитные материалы, в том числе на основе органики. Возможно, наработки Polestar могли бы пригодиться при постройке гиперкара Koenigsegg начального уровня.