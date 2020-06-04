Автомобильный портал Motorpage
4 июн 2020

Koenigsegg и Polestar намекнули на совместный проект

Koenigsegg и Polestar намекнули на совместный проект

Polestar и Koenigsegg, объявили о некоем совместном проекте, не вдаваясь при этом в детали.  Представлены лишь фотосессия двух суперкаров и несколько громких лозунгов

Анонс в социальных сетях сопровождается фразами: «Грядет нечто захватывающее» и «Что-то интересное происходит на западном побережье Швеции», и совместной фотосессией гибрида Koenigsegg Gemera и электрического шоу-кара Polestar Precept.

Что в понимании шведов значит «захватывающее», пока неизвестно. Возможно, речь идет о каком-то единичном проекте или, — и это выглядит более вероятным, — о долгосрочном стратегическом партнёрстве. У компаний есть несколько вероятных точек соприкосновения: во-первых, это электрификация, куда входят и технологии производства тяговых батарей, и электромоторов; во-вторых, композитные материалы, в том числе на основе органики. Возможно, наработки Polestar могли бы пригодиться при постройке гиперкара Koenigsegg начального уровня.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Koenigsegg Gemera 2021

Koenigsegg позаботится о безопасности водителей особым способом

18 марта 2020
Koenigsegg Jesko Absolut

В Koenigsegg представили автомобиль, который пойдет на рекорд

04 марта 2020
Koenigsegg Jesko

Koenigsegg Mission 500 убьет Bugatti Chiron

13 января 2020
Koenigsegg One-1 2014

Koenigsegg обиделись на аукцион

03 июля 2019
Koenigsegg Jesko 2020

Koenigsegg привез в Женеву скорость

06 марта 2019

Koenigsegg объединился с производителем электрических «Саабов»

30 января 2019

 Новости Koenigsegg

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого
Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 6 3