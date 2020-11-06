Мировой рекорд скорости на автомобиле объявлен фальшивкой

Американская компания Shelby Super Cars объявила, что разогнала свой гиперкар Tuatara до 532,93 км/ч, что является рекордным результатом. Однако шведская Koenigsegg это достижение признавать не собирается и до сих пор считает, что именно ее модель Agera RS имеет право называться самой быстрой

На официальной страничке в соцсети Facebook Koenigsegg заявила, что гордится рекордом, который вот уже третий год подряд не может перебить ни один другой автопроизводитель. Напомним, что достигнутый гиперкаром Agera RS результат в 447 км/ч был официально признан экспертами Книги рекордов Гиннесса, в то время как показатели Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 км/ч) и SSC Tuatara (508 км/ч) не были верифицированы. В последнем случае SSC сама подтвердила, что существует расхождение в видеоролике между реальной картинкой и данными телеметрии, хотя также добавила, что рекордные цифры точны и проверены. Но производитель GPS-модуля, компания Dewetron, не подтвердил эти скорости — и результат не был верифицирован экспертами Книги рекордов Гиннесса, наблюдавшими за мероприятием.

Впрочем, Shelby Super Cars впадать в уныние не собирается и уже заявила, что хочет подтвердить потенциал Tuatara новым заездом, в котором машину оборудуют дополнительными средствами для измерения скорости, а за попыткой побить рекорд будет наблюдать большее количество телекамер и свидетелей.