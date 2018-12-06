В Koenigsegg предствили самый легкий автомобиль

В недавнем времени, компания распродала последнюю партию своего гиперкара Regera. Однако, эксперименты над моделью не прекращаются. Инженеры работают над повышением динамических характеристик и используют все доступные технологии

Одной из таких технологий стал карбоновый кузов. Заметим, что речь идет не о простом применении карбона в панелях кузова - весь автомобиль изготовлен из углеродного волокна. В компании уже дали название этой технологии- KNC (Koenigsegg Naked Carbon).

Процесс создания подобных кузовных панелей очень трудоемкий. После изготовления детали под давлением, каждая панель шлифуется и полируется вручную вплоть до чистого углеродного волокна. Компания отмечает, что сотрудники должны быть особенно осторожны в процессе шлифовки, чтобы не повредить покрытие и не разрушить всю панель.

Результатом всей этой работы является уникальная отделка. В Koenigsegg заявляют, что используемый материал очень прочен, а завершенный автомобиль весит на 44 фунта (примерно 18 килограмм) меньше, чем автомобиль в стандартном исполнении. Казалось бы, результат не очень большой, но для спортивной машины, где на вес может повлиять каждый винтик, это ощутимый показатель