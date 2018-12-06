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6 дек 2018

В Koenigsegg предствили самый легкий автомобиль

В Koenigsegg предствили самый легкий автомобиль

В недавнем времени, компания распродала последнюю партию своего гиперкара Regera. Однако, эксперименты  над моделью не прекращаются. Инженеры работают  над повышением динамических характеристик и  используют все доступные технологии

Одной из таких технологий стал карбоновый кузов. Заметим, что  речь идет не о простом применении  карбона  в панелях кузова - весь автомобиль изготовлен из углеродного волокна.  В компании уже дали название этой технологии- KNC (Koenigsegg Naked Carbon).

Процесс создания подобных кузовных панелей очень трудоемкий. После изготовления детали под давлением, каждая панель шлифуется и полируется вручную вплоть до чистого углеродного волокна. Компания отмечает, что сотрудники должны быть особенно осторожны в процессе шлифовки, чтобы не повредить покрытие и не разрушить всю панель.

Результатом всей этой работы является уникальная отделка. В Koenigsegg заявляют, что используемый материал очень прочен, а завершенный автомобиль весит на 44 фунта (примерно 18 килограмм) меньше, чем автомобиль в стандартном исполнении.  Казалось бы, результат не очень большой, но для спортивной машины, где на вес может повлиять каждый винтик, это ощутимый показатель

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При написании новости использовалась информация:
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