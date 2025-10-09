Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2025

Алиханов назвал повышение утильсбора «необходимым шагом» для защиты автопрома

Автор фото: из открытых источников

Глава Минпромторга Антон Алиханов объяснил, почему правительство намерено повысить утилизационный сбор и привязать его к мощности двигателя. По словам министра, решение продиктовано необходимостью пресечь «серые» схемы импорта автомобилей, которые подрывают рынок и угрожают производству внутри страны

Сегодня более 70% всех машин в Россию завозятся на физических лиц по льготным ставкам. При этом многие автомобили поступают в продажу через дилеров, что создает неравные условия для официальных импортеров. В результате бюджет теряет доходы, а компании, которые локализовали сборку своих автомобилей в России, теряют потенциальных клиентов.

Алиханов отметил, что массовый ввоз машин под видом личного пользования мешает развитию предприятий в Калуге, Калининграде и Липецке, где китайские партнеры уже начали производство. Если ситуация не изменится, предупреждает министр, эти инвесторы могут свернуть проекты.

По данным Минпромторга, из-за снижения поступлений от утильсбора ведомство было вынуждено сократить расходы на поддержку промышленности более чем на 230 млрд рублей.

Министр подчеркнул, что повышение сбора не затронет автомобили мощностью до 160 л.с., а таких на дорогах более 80%. При этом он заверил, что предыдущие индексации не привели к росту цен, а у ряда моделей стоимость даже снизилась.

