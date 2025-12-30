Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2025

В России начали действовать штрафы за нарушение правил перевозки детей

Автор фото: ru.freepik.com

Закон о повышении штрафов подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации

Согласно обновленной редакции части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, штраф для водителей увеличен до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции выросли до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц максимальный штраф теперь достигает 200 тысяч рублей. Отдельно оговорено, что самозанятые водители такси будут нести ответственность на уровне должностных лиц, а не как физические лица.

Поводом для ужесточения мер стала тревожная статистика аварийности. По данным МВД, за последние пять лет в России произошло более 83 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей, жертвами которых стали 2,7 тысячи несовершеннолетних. Авторы инициативы подчеркивали, что значительная часть трагедий связана с игнорированием требований к использованию детских автокресел.

Напомним, что действующие правила дорожного движения строго регламентируют перевозку детей в зависимости от возраста и места в автомобиле. Использование сертифицированных автокресел и бустеров остается обязательным условием безопасности, а новые штрафы призваны сделать соблюдение этих норм безальтернативным как для частных водителей, так и для коммерческих перевозчиков.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

