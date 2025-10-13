“Амберавто А5” стал самым продаваемым электромобилем в России

Электрический седан “Амберавто А5” впервые занял первую строчку в рейтинге продаж электромобилей на российском рынке. По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре было реализовано 153 экземпляра модели, что позволило ей опередить прежнего лидера Zeekr 001 с результатом 135 машин

Тройку лидеров замыкает кроссовер «Москвич 3е», продажи которого составили 93 единицы. В топ-5 также вошли Evolute i-PRO (86 шт.) и Evolute i-JOY (67 шт.). В брендовом зачете лидерство удерживает Zeekr с 303 проданными автомобилями (модельный ряд китайской марки значительно шире, а у «Амберавто» в арсенале только «пятерка»).

В целом в сентябре 2025 года в России было реализовано 1 247 новых электромобилей, что на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев объем рынка составил около 8 тысяч машин, снизившись на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.