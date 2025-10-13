Автомобильный портал Motorpage
13 окт 2025

“Амберавто А5” стал самым продаваемым электромобилем в России

“Амберавто А5” стал самым продаваемым электромобилем в России
Автор фото: фирма-производитель

Электрический седан “Амберавто А5” впервые занял первую строчку в рейтинге продаж электромобилей на российском рынке. По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре было реализовано 153 экземпляра модели, что позволило ей опередить прежнего лидера Zeekr 001 с результатом 135 машин

Тройку лидеров замыкает кроссовер «Москвич 3е», продажи которого составили 93 единицы. В топ-5 также вошли Evolute i-PRO (86 шт.) и Evolute i-JOY (67 шт.). В брендовом зачете лидерство удерживает Zeekr с 303 проданными автомобилями (модельный ряд китайской марки значительно шире, а у «Амберавто» в арсенале только «пятерка»).

В целом в сентябре 2025 года в России было реализовано 1 247 новых электромобилей, что на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев объем рынка составил около 8 тысяч машин, снизившись на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Urus SE (2025)

Lamborghini отказалась от электромобилей ради гибридов

13 октября 2025

Бренд EXEED снова стал лидером в российском премиум-сегменте

13 октября 2025

Самозанятых водителей хотят временно освободить от требований закона о локализации такси

13 октября 2025

ФТС предлагает упростить систему начисления утильсбора и передать расчет сторонней организации

13 октября 2025

Ferrari Elettrica получит уникальное звуковое сопровождение

10 октября 2025
Tank 500

Tank 500 получит 3,0-литровый дизельный мотор

10 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности
Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 4 1