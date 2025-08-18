Автомобильный портал Motorpage
18 авг 2025

Американец из Аляски получил новый мотоцикл «Урал» в подарок от Путина

Автор фото: Россия 1

История жителя города Анкориджа Марка Уоррена, увлеченного советской и российской мототехникой, получила неожиданный поворот. Американец давно ездит на мотоцикле «Урал», но в последнее время не может купить запчасти из-за санкций

Ситуация стала известна после того, как российские журналисты случайно встретили Уоррена во время съемок репортажа об официальной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Его жалоба попала в эфир федерального канала, а уже через несколько дней президент России через дипломатов передал американцу новый «Урал».

Это новый экземпляр модели Ural Gear Up, стоимостью около 1,6–1,77 млн рублей. Мотоцикл оснащен двухцилиндровым оппозитным двигателем объемом 749 кубических сантиметров, выдающим 41 л.с., и комплектуется тормозами Brembo. По словам Уоррена, новая техника едет заметно мягче прежнего мотоцикла, а сам подарок он назвал «просто великолепным».

После начала спецоперации производство «Уралов» было перенесено из Ирбита в Казахстан, поскольку основная доля продаж приходится на зарубежные рынки, в первую очередь США. При этом часть комплектующих (рамы и элементы корпуса) продолжает выпускаться в России.
 

smotrim.ru

