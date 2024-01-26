Arcfox выводит на рынок новые версии седана Alpha S и кроссовера Alpha T

Компания Arcfox начинает продажи обновленных версий седана и кроссовера под названием Alpha S Forest Pro 650E и Alpha T Forest Pro 610E. Начальная цена в Китае - 227 800 юаней (2 860 000 рублей) и 225 800 юаней (2 833 000 рублей) соответственно

Марка Arcfox была создана в 2018 году китайским автомобильным гигантом BAIC и канадским производителем автозапчастей Magna International. Сейчас линейка компании состоит из трех моделей: хэтчбека Kaola и уже названных Alpha S и Alpha T.

Фактически обновление седана и кроссовера затронуло только их оснащение. Оба автомобиля получили антибактериальные фильтры, встроенные в климатическую систему, иные материалы отделки (как заверяет производитель, более экологичные), а также добавлены функции массажа и вентиляции в передние сиденья. Силовая установка тоже претерпела ряд изменений. Теперь стандартные версии седана и кроссовера комплектуется электромотором мощностью 238 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Более того, увеличилась и емкость аккумулятора, который для седана обеспечит 650 км запаса хода на одном заряде, а для кроссовера - 618.