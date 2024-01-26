Автомобильный портал Motorpage
26 янв 2024

Arcfox выводит на рынок новые версии седана Alpha S и кроссовера Alpha T

Arcfox выводит на рынок новые версии седана Alpha S и кроссовера Alpha T
Автор фото: фирма-производитель

Компания Arcfox начинает продажи обновленных версий седана и кроссовера под названием Alpha S Forest Pro 650E и Alpha T Forest Pro 610E. Начальная цена в Китае - 227 800 юаней (2 860 000 рублей) и 225 800 юаней (2 833 000 рублей) соответственно

Марка Arcfox была создана в 2018 году китайским автомобильным гигантом BAIC и канадским производителем автозапчастей Magna International. Сейчас линейка компании состоит из трех моделей: хэтчбека Kaola и уже названных Alpha S и Alpha T.

Фактически обновление седана и кроссовера затронуло только их оснащение. Оба автомобиля получили антибактериальные фильтры, встроенные в климатическую систему, иные материалы отделки (как заверяет производитель, более экологичные), а также добавлены функции массажа и вентиляции в передние сиденья. Силовая установка тоже претерпела ряд изменений. Теперь стандартные версии седана и кроссовера комплектуется электромотором мощностью 238 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Более того, увеличилась и емкость аккумулятора, который для седана обеспечит 650 км запаса хода на одном заряде, а для кроссовера - 618.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Китае был замечен новый Smart

26 января 2024

Neta готовит к дебюту новый универсал

25 января 2024
Toyota

В Toyota считают, что электромобили переоценивают

25 января 2024

Электрический JAC Hunter представят в этом году

25 января 2024
Kia Sportage (2023)

Kia отзывает более 100 000 Sportage и Carnival

25 января 2024
Opel Frontera

Opel анонсировал возрождение Frontera

25 января 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной
Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 9 9