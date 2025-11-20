Автомобильный портал Motorpage
20 ноя 2025

Audi готовит возвращение RS6 в кузове седан

Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания Audi проводит тесты новой модели. Судя по опубликованным снимкам, речь идет о возвращении RS6 в кузове седан

Возвращение RS6 в виде седана выглядит логичным в условиях конкуренции среди мощных автомобилей представительского класса. Его главными соперниками станут BMW M5 и новая версия Mercedes AMG E63. Согласно инсайдерской информации, Audi готовит для модели силовую установку мощностью более 700 л.с.

Спортивный седан может получить битурбированный V8, который будет работать в паре с электромоторами. Технические характеристики пока не сообщаются. При этом, фанаты марки надеются, что появление нового седана не приведет к снятию с продаж универсала RS6 (конкурент BMW M5 Touring и Taycan Sport Turismo).

При написании новости использовалась информация:
motor1

