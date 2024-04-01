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1 апр 2024

Avatr 12 получил обновление и подешевел

Avatr 12 получил обновление и подешевел
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Avatr выводит на родной рынок обновленный электрический лифтбек под индексом 12. Если раньше автомобиль оценивался от 300 800 юаней (3 800 000 рублей), то теперь цены начинаются от 265 800 юаней (3 370 000 рублей)

Изменений в силовой установке нет. Как и прежде, автомобиль предложен в двух версиях. Стандартный заднеприводный Avatr 12 оснащен одним электромотором мощностью 313 л.с. и 370 Нм. Полноприводный - двумя электродвигателями суммарной мощностью 578 л.с. и 650 Нм. Батарея предложена одна - 94,5 кВт*ч. Запас хода в зависимости от версии составит от 650 до 700 км.

Фактически главной особенностью обновленного Avatr 12 стал новый цвет кузова - флуоресцентный золотой. При этом отмечается, что в составе краски есть компоненты, которые благодаря преломлению света могут менять оттенок. В остальном изменений в дизайне нет. Оснащение Avatr 12 включает систему автономного вождения с датчиками LiDAR, аудиосистему с 27 динамиками, а также атмосферную подсветку с 64 вариантами освещения, 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, отделку из кожи Nappa, а также камеры вместо зеркал заднего вида.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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