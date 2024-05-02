Шлем Ники Лауды, в котором гонщик попал в аварию, выставлен на продажу

Аукционный дом Bonhams выставил на торги шлем Ники Лауды, легендарного гонщика и трехкратного чемпиона мира Формулы-1. Именно в этом шлеме он попал в серьезную аварию на трассе в Нюрнберге во время Гран-при Германии в 1976 году

Катастрофа случилась на втором круге. Лауда потерял контроль над машиной на одном из сложнейших участков трассы. Автомобиль врезался в защитные барьеры на скорости в 200 км/ч. От сильнейшего удара автомобиль загорелся, а его шлем слетел с головы. Ники Лауда был зажат в горящем кокпите в течении нескольких минут, пока другим гонщикам не удалось его вытащить. В конечном итоге, Лауда был спасен, но получил серьезные ожоги лица и рук. После аварии Лауда провел несколько недель в больнице, борясь за свою жизнь. Но его неудержимая воля к возвращению в гонки удивила весь мир. Уже через 42 дня после аварии Лауда вернулся за руль на Гран-при Италии, где финишировал четвертым.

Сильно поврежденный шлем с тех пор стал символом спортивной храбрости и решимости. Лауда неоднократно призывал комитет отменить заезд в Нюрнберге из-за множества недостатков в обеспечении безопасности. На тот момент на трассе погибло свыше 60 пилотов, но реконструкция Нюрбургринга, которая завершилась к 1976 году, не сильно изменила ситуацию. После трагической аварии трасса была снова переработана, а в гоночные заезды были внесены новые правила.