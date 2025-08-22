Автомобили BMW, Mercedes и Audi лидируют по эвакуациям в Москве

Владельцы премиальных автомобилей в Москве стали главными нарушителями правил парковки. По данным департамента транспорта столицы, с начала 2025 года на штрафстоянки отправлено почти 24 тысячи машин бизнес- и люкс-класса

Абсолютными лидерами оказались автомобили немецких марок, таких как BMW (7,7 тысячи эвакуаций), Mercedes-Benz (7 тысяч) и Audi (3,8 тысячи). В топ-5 также вошли Lexus (1,8 тысячи) и Range Rover (1,5 тысячи).

Традиционно, главной причиной эвакуации является парковка под запрещающими знаками, на тротуарах и на местах для инвалидов. В последнем случае с начала года было зафиксировано 14 тысяч нарушений. Чаще всего на места для людей с ограниченными возможностями незаконно ставили автомобили Kia (1,2 тысячи случаев), Geely (1,1 тысячи) и Chery (1 тысяча).