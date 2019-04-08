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8 апр 2019

Bugatti готовит трехдверный кроссовер

Bugatti готовит трехдверный кроссовер

Кроссовер Bugatti можно сравнить с «морщерогим кизляком», никто его не видел, однако все знают, что он существует, во всяком случае, на стадии разработки. Хитрость заключается в том, что есть несколько различных точек зрения относительно того, каким автомобиль получится в итоге

Собственно, издание Car сообщает, что автомобиль появится уже совсем скоро, а именно в 2023 году.  Основой для кроссовера, к слову, станет не менее известный Lamborghini Urus. Как минимум, от него новинка позаимствует мотор V8. В то же время сообщается, что кроссовер Bugatti дополнительно будет оснащен электромоторами мощностью более 350 л.с. То есть, стоит ожидать гибрид с общей мощностью более чем 1 000 л.с., так как, сам по себе, V8 обладает мощностью в 650 «лошадей».

Самое главное, что кузов сделают трёхдверным и значительно более компактным, чем у Lamborghini. Такое решение оправдывается борьбой за  снижение общей массы автомобиля.  В любом случае, если верить источникам, то появление кроссовера Bugatti уже не за горами. Кроссовер станет самой массовой моделью марки – планируется ежегодно выпускать 800 экземпляров.  

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Car

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