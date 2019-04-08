Bugatti готовит трехдверный кроссовер

Кроссовер Bugatti можно сравнить с «морщерогим кизляком», никто его не видел, однако все знают, что он существует, во всяком случае, на стадии разработки. Хитрость заключается в том, что есть несколько различных точек зрения относительно того, каким автомобиль получится в итоге

Собственно, издание Car сообщает, что автомобиль появится уже совсем скоро, а именно в 2023 году. Основой для кроссовера, к слову, станет не менее известный Lamborghini Urus. Как минимум, от него новинка позаимствует мотор V8. В то же время сообщается, что кроссовер Bugatti дополнительно будет оснащен электромоторами мощностью более 350 л.с. То есть, стоит ожидать гибрид с общей мощностью более чем 1 000 л.с., так как, сам по себе, V8 обладает мощностью в 650 «лошадей».

Самое главное, что кузов сделают трёхдверным и значительно более компактным, чем у Lamborghini. Такое решение оправдывается борьбой за снижение общей массы автомобиля. В любом случае, если верить источникам, то появление кроссовера Bugatti уже не за горами. Кроссовер станет самой массовой моделью марки – планируется ежегодно выпускать 800 экземпляров.