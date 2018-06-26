В Госдуме весьма оригинальным способом решили облегчить жизнь приставам и повысить собираемость штрафов. Там подготовили поправки к правительственному законопроекту, оптимизирующему взаимодействие банков и ФССП.

Поправки предусматривают автоматическое списание штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы в автоматическом режиме (напомним, при фиксации нарушения камерой действует «презумпция виновности»), в случае если штраф не превышает 3 тысяч рублей.

Депутат от «Единой России» и бывший главный пристав Башкирии Зариф Байгускаров предложил внести в закон норму об автоматическом списании штрафов со счетов должников без возбуждения исполнительного производства.

После того как приставы получат данные из ГИБДД, они направят должнику уведомление. В случае если последний в течение двух суток добровольно не погасит задолженность, то пристав направляет в банк уведомление и деньги списываются автоматически, пишут «Известия». При этом приставы будут избавлены от бумажной волокиты, а бюджет будет наполняться деньгами от штрафов более активно.

По мнению автора законопроекта это серьезно облегчит работу региональным отделениям ФССП, которые завалены исполнительными производствами по взиманию штрафов за нарушения правил дорожного движения.

