Euro NCAP вводит с 2026 года более жесткие правила

Начиная с 2026 года система рейтингов будет оценивать автомобили по четырем отдельным направлениям: безопасное вождение, предотвращение аварий, защита при столкновении и безопасность после происшествия

Одним из самых заметных нововведений станет требование к электромобилям сохранять работоспособность выдвижных дверных ручек после аварии. Спасательные службы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда закрывшиеся после удара двери усложняли доступ к пострадавшим.

Серьезный пересмотр коснется и качества работы систем помощи водителю. Впервые их будут оценивать не только на закрытых полигонах, но и в сценариях, приближенных к реальным условиям, где чрезмерная навязчивость или резкие вмешательства могут отвлекать или даже пугать водителя. Дополнительные баллы получат автомобили с физическими кнопками для основных функций, а также с продвинутыми системами мониторинга состояния водителя, способными определить не только усталость, но и признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме этого, будет организована более тщательная проверка систем распознавания мотоциклистов, велосипедистов и городских препятствий. Система удержания в полосе будет оцениваться по плавности работы, а производителей обяжут установить системы, распознающие ошибочное нажатие акселератора вместо тормоза.

Euro NCAP планирует пересматривать протоколы каждые три года, начиная с 2026 года, поскольку считает, технологии развиваются слишком быстро и требуют тщательной проверки на безопасность.