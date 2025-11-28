Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2025

Euro NCAP вводит с 2026 года более жесткие правила

Euro NCAP вводит с 2026 года более жесткие правила
Автор фото: из открытых источников

Начиная с 2026 года система рейтингов будет оценивать автомобили по четырем отдельным направлениям: безопасное вождение, предотвращение аварий, защита при столкновении и безопасность после происшествия

Одним из самых заметных нововведений станет требование к электромобилям сохранять работоспособность выдвижных дверных ручек после аварии. Спасательные службы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда закрывшиеся после удара двери усложняли доступ к пострадавшим.

Серьезный пересмотр коснется и качества работы систем помощи водителю. Впервые их будут оценивать не только на закрытых полигонах, но и в сценариях, приближенных к реальным условиям, где чрезмерная навязчивость или резкие вмешательства могут отвлекать или даже пугать водителя. Дополнительные баллы получат автомобили с физическими кнопками для основных функций, а также с продвинутыми системами мониторинга состояния водителя, способными определить не только усталость, но и признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме этого, будет организована более тщательная проверка систем распознавания мотоциклистов, велосипедистов и городских препятствий. Система удержания в полосе будет оцениваться по плавности работы, а производителей обяжут установить системы, распознающие ошибочное нажатие акселератора вместо тормоза.

Euro NCAP планирует пересматривать протоколы каждые три года, начиная с 2026 года, поскольку считает, технологии развиваются слишком быстро и требуют тщательной проверки на безопасность.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Аргентине создали хот-род в стиле Ford 1930-х годов

27 ноября 2025

Минтранс предлагает штрафовать по камерам за переход железнодорожных путей в неположенном месте

27 ноября 2025

Lamborghini не откажется от ДВС в ближайшие 10 лет

27 ноября 2025
Оскар Пиастри

Пиастри требует пересмотра правил Формулы-1 после спорных решений стюардов

27 ноября 2025
Skoda 100 Concept (2025)

Skoda переосмыслила модель 100, превратив ее в электрический спортивный седан

27 ноября 2025

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для автопроизводителей в 2026 году

26 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 0 9