Honda и Sony готовят электрический кросс-купе под брендом Afeela

На выставке CES в Лас-Вегасе компания Afeela, созданная Honda и Sony, представила свою вторую модель. Это электрический купеобразный кроссовер под индексом 2. Выход на рынок запланирован в 2028 году

Дизайн электрокроссовера выполнен в идентичной стилистике, что и лифтбек Afeela 1, который дебютировал в прошлом году. Более того, у моделей практически идентичные пропорции кузова, но Afeela 2 заметно выше.

Изображений салона пока нет, ровно как и информации о технических характеристиках. Тем не менее ожидается, что новинка получит ту же силовую установку, что и лифтбек. Речь идет о двух электромоторах суммарной мощностью 489 л.с. и 91-киловаттной батарее с запасом хода порядка 480 км.