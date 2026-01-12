Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2026

Honda и Sony готовят электрический кросс-купе под брендом Afeela

Honda и Sony готовят электрический кросс-купе под брендом Afeela
Автор фото: фирма-производитель

На выставке CES в Лас-Вегасе компания Afeela, созданная Honda и Sony, представила свою вторую модель. Это электрический купеобразный кроссовер под индексом 2. Выход на рынок запланирован в 2028 году

Дизайн электрокроссовера выполнен в идентичной стилистике, что и лифтбек Afeela 1, который дебютировал в прошлом году. Более того, у моделей практически идентичные пропорции кузова, но Afeela 2 заметно выше.

Изображений салона пока нет, ровно как и информации о технических характеристиках. Тем не менее ожидается, что новинка получит ту же силовую установку, что и лифтбек. Речь идет о двух электромоторах суммарной мощностью 489 л.с. и 91-киловаттной батарее с запасом хода порядка 480 км.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota bZ3

Toyota bZ3 в Китае «поумнел» и получил лидар

12 января 2026

Alpina окончательно стала частью BMW

12 января 2026

Bosch не верит в быстрый отказ от бензина и делает ставку на гибриды

12 января 2026

Дорогие читатели Motorpage.ru!

31 декабря 2025
Honda Prelude (2026)

Honda, возможно, готовит «заряженный» Prelude

30 декабря 2025
Facebook Marketplace

Уникальный Ford Probe IV неожиданно появился на маркетплейсе

30 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) разгадать ребус
Тест драйв
31 декабря 2025

Evolute i-Space
"Разгадать ребус"
Suzuki S-Cross - suzuki s-cross hybrid (2023) компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид
Тест драйв
24 декабря 2025

Suzuki S-Cross
"Компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 3 1