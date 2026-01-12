Alpina окончательно стала частью BMW

С начала этого года марка Alpina окончательно вошла в состав концерна BMW, завершив переходный период, предусмотренный соглашением при продаже бренда в 2022 году. С этого момента автомобили с шильдиком Alpina становятся частью заводской иерархии баварского производителя

На протяжении десятилетий Alpina выпускала модернизированные версии серийных BMW. Последней самостоятельной моделью стала Alpina B8 GT, построенная на базе Gran Coupe 8-серии.

Теперь BMW объявляет о перезагрузке бренда под названием BMW Alpina. Модели планируют позиционировать как «заряженные» модификации по уровню комфорта и оснащению, приближенные к Rolls Royce.

Внешний облик автомобилей BMW Alpina также претерпит изменения. Модели получат новую эмблему с отсылками к логотипу Alpina 70-х годов и отдельный фирменный шрифт, отличающийся от стандартного оформления BMW.

По предварительной информации, первыми моделями нового этапа могут стать версии кроссоверов BMW X7 и электрического iX7. Кроме того, ведется разработка флагманского седана, который станет идейным наследником Alpina B7 и будет создан на базе обновленной 7-серии. Его дебют ожидается уже в ближайшие месяцы.