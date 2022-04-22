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22 апр 2022

Европейских водителей притесняют в скорости

Европейских водителей притесняют в скорости

Власти Евросоюза постановили устанавливать на все новые машины, которые продаются на территории ЕС, электронные ограничители скорости

Сообщается, что все системы будут работать в автоматическом режиме за счет данных, получаемых от интеллектуального круиз-контроля, способного распознавать дорожные знаки и определять местоположение автомобиля по GPS. Отметим, что у автовладельцев будет присутствовать и функция деактивации «ошейника».

Надо сказать, что данная инициатива уже вызвала резкую критику общественности. Люди считают, что появление «большого брата» в автомобиле попросту угрожает правам и свободам человека.  Возникают вопросы и с точки зрения безопасности – если система автономна, всегда ли она сможет дать водителю возможности резкого ускорения, когда этого требует безопасность дорожного движения?

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За рулем

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